Питимуть лише "шмурдяк": в РФ скорочується кількість брендів іноземного пива

Алкогольний ринок РФ тепер все більше залежатиме від "імпортозаміщення" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Геополітична криза", як називають в Росії розв’язану війну проти України та санкції провідних країн, призвела до проблем з логістикою та різкого падіння кількості імпортного пива на внутрішньому ринку.

Російські медіа, посилаючись на дослідження аналітиків NielsenIQ, заявили, що у квітні на 30% зменшилась частка пива іноземних виробників у продажі, якщо порівнювати з квітнем 2021 року.

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Населенню РФ стали продавати місцеві марки – їхня частка на ринку зросла з 1,8% до 5,9% за рік.

Імпортозаміщення не працює?

Відповідно до звітів, після виходу іноземних брендів пива з російського ринку, суттєвого розширення пропозиції місцевому населенню не було. Водночас це призвело до скорочення преміального сегмента продукції. Простіше кажучи, росіянам почали продавати більше пива низької якості за відповідною ціною.

Зокрема, постачання своєї продукції в Росію зупинили провідні пивовари Бельгії, Нідерландів та Великої Британії. На ринку ще залишаються виробники з Чехії та Німеччини. Ще в березні з російського ринку вийшли компанії:

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Carlsberg Group;

Heineken;

Plzensky Prazdroj (бренди Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus);

Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar);

Staropramen;

Bernard.

Шмурдяк втридорога

Але вже зараз спеціалісти відзначають, що любителям пива розливні напої продаватимуть менше – у ходу буде здебільшого пляшкове, що пов’язано з ускладненнями оформлення товару на митниці та подорожчанням логістики.

Ціни на пиво у роздріб, навіть місцеве, також піднялися в РФ. Якщо раніше в барах і ресторанах продавали склянку напою в середньому за 29,9 рубля (14,53 грн) зі знижками, то тепер вартість зросла до 40 рублів (19,44 грн). Кількість назв дешевого пива, яке можна купити в магазині, скоротилася з 10 до 1-2 позицій.

Інший рекорд

Окрім пива, населення Росії позбулося й нормальних автомобілів. Міжнародні корпорації через війну в Україні вийшли з ринку, а залишки імпортних машин дилери продають за цінами, вищими ніж будь-де у світі.

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Наприклад, популярний корейський седан Hyundai Solaris у Китаї продають за 327 тис. грн, у США – за 490 тис. грн, а в РФ населення змушене платити вдвічі більше – 729 тис. грн.

Аналогічна ситуація з кросовером Renault Duster, який у нормальних країнах збувають за 500-650 тис. грн, а в РФ – за 862 тис. грн. Ще дорожче реалізують кросовер Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan і японський бестселер Toyota RAV4.

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