Будут пить только "шмурдяк": в РФ сокращается количество брендов иностранного пива

Алкогольный рынок РФ теперь будет все больше зависеть от "импортозамещения" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Геополитический кризис", как величают в России развязание войны против Украины и санкции ведущих стран, привел к проблемам с логистикой и резкому падению количества импортного пива на местном рынке.

Российские медиа со ссылкой на исследования аналитиков NielsenIQ заявили, что в апреле на 30% сократилась доля пива иностранных производителей, которая есть в продаже, если сравнивать с апрелем 2021 года.

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Населению РФ стали продавать больше локальные марки – их доля на рынке выросла с 1,8% до 5,9% за год.

Импортозамещение не работает?

Согласно отчетам, после выхода иностранных брендов пива с российского рынка существенного расширения предложения местному населению не было. В то же время это привело к сокращению доли премиального сегмента в сфере. Проще говоря, россиянам стали продавать больше пива низкого качества по соответствующей цене.

В частности, поставки своей продукции в Россию приостановили ведущие пивовары Бельгии, Нидерландов и Великобритании. На рынке еще остаются производители из Чехии и Германии. Еще в марте с российского рынка вышли компании:

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Carlsberg Group;

Heineken;

Plzhensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell, Gambrinus);

Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar);

Staropramen;

Бернард.

Шмурдяк втридорога

Но уже сейчас специалисты отмечают, что любителям пива разливные напитки будут продавать меньше – в ходу будет бутылочное, что связано с усложнениями оформления товара на таможне и удорожанием логистики.

Цены на пиво в розницу, даже локальное, тоже поднялись в РФ. Если раньше в барах и ресторанах продавали стакан напитка в среднем за 29,9 рубля (14,53 грн) со скидками, то сейчас стоимость выросла до 40 рублей (19,44 грн). Количество названий дешевого пива, которое можно купить в магазине, сократилось с 10 до 1-2 позиций.

Другой антирекорд

Кроме пива, население России лишилось и нормальных автомобилей. Международные корпорации из-за войны в Украине вышли с рынка, а остатки импортных машин дилеры продают по ценам выше, чем где бы то ни было в мире.

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К примеру, популярный корейский седан Hyundai Solaris в Китае продают за 327 тыс. грн, в США – за 490 тыс. грн, а в РФ население вынуждено платить вдвое больше – 729 тыс. грн.

Аналогичная ситуация с кроссовером Renault Duster, который в нормальных странах сбывают за 500–650 тыс. грн, а в РФ – за 862 тыс. грн. Еще дороже реализуют кроссовер Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan и японский бестселлер – Toyota RAV4.

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