Продукти, здоров’я та відпочинок: на що українці витратили найбільше грошей

Найменше українці витратили на освіту - Держстат оприлюднив дані статистики / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом другого кварталу 2021 року українці витратили найбільше грошей на харчові продукти, а найменше – на освіту.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Згідно з ними, на харчові продукти та безалкогольні напої українці витратили понад 41% загальних витрат.
На освіту наші співгромадяни витратили лише 1,1% витраченої суми.
Інші витрати розподілились так:
- алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотичні засоби – 7,8%;
- одяг та взуття – 4,2%;
- оплата житла, водопостачання, електроенергії, газу та іншого палива – 13,7%;
- предмети домашнього вжитку та товари для дому – 3,8%;
- охорона здоров’я – 6,1%;
- транспорт та зв’язок – 9,3% та 2,7%;
- відпочинок і культурні заходи – 3,4%;
- ресторани та готелі – 2,6%;
- інші товари та послуги – 3,9%.
Дослідження Держстату
За другий квартал 2021 року в Україні ВВП виріс на 5,7% у річному вимірі.
Натомість, порівняно з попереднім кварталом, ВВП зменшився на 0,7%.
Також у Держстаті заявили, що в Україні різко скоротилась кількість населення.
За перші сім місяців поточного року в країні народилось понад 158 тис. малюків, а от померло майже 396 тис. людей.