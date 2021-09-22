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Продукти, здоров’я та відпочинок: на що українці витратили найбільше грошей

Софія Зінов’єва
22 вересня, 17:21
У Держстаті розповіли, на що українці витратили найбільше грошей за другий квартал 2021 року

Найменше українці витратили на освіту - Держстат оприлюднив дані статистики / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом другого кварталу 2021 року українці витратили найбільше грошей на харчові продукти, а найменше – на освіту.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Згідно з ними, на харчові продукти та безалкогольні напої українці витратили понад 41% загальних витрат.

На освіту наші співгромадяни витратили лише 1,1% витраченої суми.

Інші витрати розподілились так:

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  • алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотичні засоби – 7,8%;
  • одяг та взуття – 4,2%;
  • оплата житла, водопостачання, електроенергії, газу та іншого палива – 13,7%;
  • предмети домашнього вжитку та товари для дому – 3,8%;
  • охорона здоров’я – 6,1%;
  • транспорт та зв’язок – 9,3% та 2,7%;
  • відпочинок і культурні заходи – 3,4%;
  • ресторани та готелі – 2,6%;
  • інші товари та послуги – 3,9%.

Дослідження Держстату

За другий квартал 2021 року в Україні ВВП виріс на 5,7% у річному вимірі.

Натомість, порівняно з попереднім кварталом, ВВП зменшився на 0,7%.

Також у Держстаті заявили, що в Україні різко скоротилась кількість населення.

За перші сім місяців поточного року в країні народилось понад 158 тис. малюків, а от померло майже 396 тис. людей.

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