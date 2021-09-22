Продукты, здоровье и отдых: на что украинцы тратят больше всего денег

Меньше всего украинцы потратили на образование - Госстат обнародовал данные статистики / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение второго квартала 2021 года украинцы потратили больше всего денег на продукты питания, а меньше всего – на образование.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики .

Реклама

Согласно им, на продукты питания и безалкогольные напитки украинцы потратили более 41% от общих расходов.

На образование наши сограждане потратили лишь 1,1%.

Другие расходы распределились так:

Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические средства – 7,8%;

Одежда и обувь – 4,2%;

Оплата жилья, водоснабжения, электроэнергии, газа и другого топлива – 13,7%;

Предметы домашнего обихода и товары для дома – 3,8%;

Здравоохранение – 6,1%;

Транспорт и связь – 9,3% и 2,7%;

Отдых и культурные мероприятия – 3,4%;

Рестораны и гостиницы – 2,6%;

Другие товары и услуги – 3,9%.

Исследования Госстата

Другие данные ведомства свидетельствуют, что за второй квартал 2021 в Украине ВВП вырос на 5,7% в годовом измерении.

Реклама

В тоже время по сравнению с предыдущим кварталом, ВВП сократился на 0,7%.

Также в Госстате заявили, что в Украине резко сократилась численность населения .

За первые семь месяцев текущего года в стране родилось более 158 тыс. детей, а вот умерло почти 396 человек.