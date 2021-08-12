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Більше послуг, прибутку і кредитів: як розвиватимуть ПриватБанк до 2024 року

Юлія Ляхова
12 серпня, 07:20
На 150% хочуть збільшити кредитування сегменту МСБ – клієнтам малого та середнього бізнесу

Кабмін погодив стратегію розвитку ПриватБанку. Колаж: "Сьогодні"

Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку ПриватБанку. Зокрема, замість залучення нових клієнтів в роздрібному бізнесі хочуть розширити продуктові пропозиції.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.

Як говориться в пояснювальній записці до розпорядження, основними цілями є:

  • створення сильного в операційному плані і конкурентоспроможного банку;
  • забезпечення фінансової стабільності;
  • створення привабливого і життєздатного банку для інвестування.

Крім того, планується збільшення кредитування сегменту МСБ (надання кредитів для клієнтів малого та середнього бізнесу) на 150%.

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Розмір чистого прибутку хочуть збільшити до понад 30 млрд грн прибутковості на капітал в розмірі понад 40% і співвідношення витрат до доходів у розмірі менше 45%.

Розглядаються три можливі опції приватизації:

  • - приватне розміщення всього банку;
  • - приватне розміщення "хорошого банку";
  • - ІРО (первинне розміщення акцій) "хорошого банку".

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

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