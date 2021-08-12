Більше послуг, прибутку і кредитів: як розвиватимуть ПриватБанк до 2024 року

Кабмін погодив стратегію розвитку ПриватБанку. Колаж: "Сьогодні"
Кабінет міністрів України затвердив стратегію розвитку ПриватБанку. Зокрема, замість залучення нових клієнтів в роздрібному бізнесі хочуть розширити продуктові пропозиції.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.
Як говориться в пояснювальній записці до розпорядження, основними цілями є:
- створення сильного в операційному плані і конкурентоспроможного банку;
- забезпечення фінансової стабільності;
- створення привабливого і життєздатного банку для інвестування.
Крім того, планується збільшення кредитування сегменту МСБ (надання кредитів для клієнтів малого та середнього бізнесу) на 150%.
Розмір чистого прибутку хочуть збільшити до понад 30 млрд грн прибутковості на капітал в розмірі понад 40% і співвідношення витрат до доходів у розмірі менше 45%.
Розглядаються три можливі опції приватизації:
- - приватне розміщення всього банку;
- - приватне розміщення "хорошого банку";
- - ІРО (первинне розміщення акцій) "хорошого банку".
ПриватБанк не здає лідируючі позиції
- ПриватБанк очолив рейтинг банків по портфелю гривневих кредитів фізособам за січень-червень 2021 року. Він видав 46,2 млрд гривень.
- За перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.
- За підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму в 124 млн грн. Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.