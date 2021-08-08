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У ПриватБанку виникли проблеми з пенсіями – співробітники не оформляють рахунки

8 серпня 2021 11:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Пенсіонеру не оформили до кінця банківський рахунок, і гроші він отримав не на свою карту, а поштою

Пенсіонеру доведеться знову їхати до відділення ПриватБанку, щоб оформити пенсійний рахунок / Фото: колаж "Сьогодні"

Пенсіонеру доведеться знову їхати до відділення ПриватБанку, щоб оформити пенсійний рахунок / Фото: колаж "Сьогодні"

У Державному ПриватБанку виникли проблеми з виплатою пенсій одному з пенсіонерів – під час оформлення чоловікові пообіцяли, що вже наступного місяця він отримає виплати на свій банківський рахунок, але виявилося, що досі його ще навіть не оформили.

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Про це повідомляється в одному з коментарів на сайті Мінфіну.

Що сталося?

Користувач Мережі "Vladlana" розповіла, що ще в середині липня в одному з відділень ПриватБанку в Житомирській області пенсіонер оформив пенсійний рахунок. Співробітники його запевнили, що незабаром всі документи передадуть до відповідного підрозділу і він зможе отримати на карту пенсію за серпень.

Але, коли прийшов час виплат і гроші прийшли не на банківську карту, а на пошту, виявилося, що рахунок в банку так і не оформили до кінця.

Коментар на сайті Мінфіну про невідкритий пенсійний рахунок / Фото: скріншот
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Коментар на сайті Мінфіну про невідкритий пенсійний рахунок / Фото: скріншот

Тепер чоловікові необхідно отримати виплати за місцем проживання, а він перебуває в іншій області і зробити це у нього немає можливості. Отже, через неоформлений рахунок пенсіонер залишився без засобів до існування.

Пенсіонеру доведеться знову їхати до відділення ПриватБанку, вистояти черги і заново оформити пенсійний рахунок. Автор коментаря поцікавився, як тепер людині отримати свої гроші.

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На відгук оперативно відреагували представники Мінфіну та ПриватБанку – пообіцяли в усьому розібратися.

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У коментарях, інші користувачі додали, що цей банк обробляє інформацію на відкриття пенсійного рахунку близько двох місяців, так що пенсіонеру доведеться до цього часу отримувати свої виплати на пошті.

Відзначимо, що в Україні визначені кілька десятків банків, які наділені повноваженнями відкривати пенсійні рахунки для громадян країни.

У 2020 році державний ПриватБанк очолив список і став найприбутковішим з чистим доходом в 25,306 млрд грн. З великим відривом друге місце зайняв Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Трійку лідерів закрив ще один державний банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). Після них: ПУМБ (2,634 млрд грн) і ОТП банк (1,734 млрд грн).

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