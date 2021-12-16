Бізнес звільняє працівників? Як підприємці скоротили витрати в карантин

Як підприємці оптимізували витрати у кризу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Карантин боляче вдарив по всьому українському бізнесу, особливо постраждали сфера розваг та послуг. У нових умовах роботодавцям довелося думати, як врятувати свій бізнес і чи потрібно зберігати робочі місця своїх працівників.

Про те, вдавалися українські бізнесмени до масових звільнень чи змушували співробітників виходити у неоплачувану відпустку, "Сьогодні" виясняли разом з експертом.

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Директор з управління персоналом "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко зазначає, що у роботодавців немає єдиної системи оптимізації і тут "хто на що здатний".

Експерт стверджує, що стабільний бізнес не став вдаватися до масових скорочень штату або переведень, а переорієнтував працівників на інші види діяльності.

"Наприклад, ресторану не потрібні офіціанти, які працювали у доковідний час, і тепер потрібно, щоб ті люди, які працювали офіціантами, стали кур'єрами та доставляли замовлення", – каже Євген Бондаренко.

За його словами, такі нестандартні рішення зміцнюють стосунки між роботодавцем та співробітниками, а також допомагають компанії утриматися на плаву.

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Водночас карантин майже не вплинув на способи оформлення трудових відносин.

"Найпростіший і найзрозуміліший підхід до оформлення відносин – це трудовий договір, за законодавством, у штаті компанії", – стверджує експерт.

Що буде далі?

Президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців та член Української ради бізнесу Борис Емельдеш стверджує, що нова хвиля коронавірусу вже не вдарить по українській економіці так сильно, як перша.

На думку експерта, бізнес уже навчився пристосовуватися та швидко підлаштовуватися під нові правила.

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Проте Борис Емельдеш не погоджується із системою штрафів за обслуговування невакцинованих клієнтів у "червоній зоні", яку переклали з відвідувачів на підприємців.

"Сьогодні" також розбиралися, чому не можна вплутуватися в небезпечний бізнес, і розповідали, чому ліниві співробітники можуть розвалити компанію.