Бизнес увольняет сотрудников? Как предприниматели сократили расходы в карантин

Как предприниматели оптимизировали расходы в кризис / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Карантин существенно ударил по всему украинскому бизнесу, особенно пострадали сфера развлечений и услуг. В новых условиях работодателям пришлось думать, как спасти свой бизнес и нужно ли сохранять рабочие места своих сотрудников.
О том, прибегали ли украинские бизнесмены к массовым увольнениям или заставляли сотрудников выходит в неоплачиваемый отпуск, "Сегодня" разбирались с экспертом.
Директор по управлению персоналом "Медиа Группа Украина" Евгений Бондаренко отмечает, что у работодателей нет единой системы оптимизации и тут "кто на что горазд".
Эксперт утверждает, что стабильный бизнес не стал прибегать к массовым сокращениям штата или переводам, а переориентировал сотрудников на другие виды деятельности.
"Например, ресторану не нужны официанты, который работали в доковидное время и теперь нужно, чтобы те ребята, которые работали официантами, стали курьерами и доставляли заказы", – говорит Евгений Бондаренко.
По его словам, такие нестандартные решения укрепляют отношения между работодателем и сотрудниками, а также помогают компании удержаться на плаву.
В тоже время, карантин практически не повлиял на способы оформления трудовых отношений с сотрудниками.
"Самый простой и понятный подход к оформлению отношений – это трудовой договор, по законодательству, в штате компании", – утверждает эксперт.
Что будет дальше?
Президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей и член Украинского совета бизнеса Борис Эмельдеш утверждает, что новая волна коронавируса уже не ударит по украинской экономике так сильно, как первая.
По мнению эксперта, бизнес уже научился приспосабливаться и быстро подстраиваться под новые правила.
Однако Борис Эмельдеш не согласен с системой штрафов за обслуживание невакцинированных клиентов в красной зоне, которую переложили с людей на предпринимателей.
"Сегодня" также разбирались, почему нельзя ввязываться в опасный бизнес и рассказывали, почему ленивые сотрудники могут развалить компанию.