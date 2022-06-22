Бізнес під ключ від 2,4 тис. доларів: що можуть купити українці вже зараз

Українці продають готовий бізнес / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Українська економіка стійко витримує всі труднощі, а бізнес – потрохи оживає. Активний сегмент ринку – це мікропідприємництво.

Редакція "Сьогодні" промоніторила сайт OLX та дізналася, який готовий бізнес можуть купити українці вже зараз за помірну ціну та розпочати власну справу.

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Магазин розливного пива

Магазин розливного пива в Одесі / Фото: скріншот

Власниця магазину розливаного пива в Одесі терміново продає бізнес за 2400 доларів (71,1 тис. грн). У приміщенні площею 27 кв.м є 13 кранів, охолоджувачі та інше пивне обладнання. Магазин умебльований, з технікою.

Невелика кав’ярня

Кав'ярня у Києві

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У Києві пропонують "під ключ" купити апарат для виготовлення кави з собою за 2900 доларів (86 тис. грн) або вже готову кав’ярню з посадковими місцями за 3900 доларів (115,5 тис. грн). Заклад працюватиме як франшиза мережі, яка обслуговує клієнтів з 2014 року.

Салон краси

Салон краси / Фото: скріншот

Власниця салону краси в Київській області переїжджає, тому вирішила продати готовий бізнес за 6000 доларів (175 тис. грн). Розташований він в житловому комплексі та пропрацював уже 5 років. Є два місця для майстрів манікюру, три для перукарів і одне – для нарощування вій. У бонус – розвинена сторінка в Instagram і клієнтська база.

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Виробництво металевих деталей

Виробництво / Фото: скріншот

За 10,5 тис. доларів (311,4 тис. грн) у Дніпрі продають бізнес-виробництво. В невеликому цеху виготовляють деталі з металу. Наявні всі необхідні інструменти – станки, столи, а також матеріали для роботи, меблі, газогенераторна пічка, бонусом йде клієнтська база.

Піцерія

Піцерія в Одесі / Фото: скріншот

В Одесі продають піцерію, яка вже працює. Ціна бізнесу – 47,5 тис. доларів (1,4 млн грн). У приміщенні зроблений дизайнерський ремонт, воно умебльоване й з технікою. Розташований заклад на першому поверсі житлового комплексу.

Виробництво Pini Key

Виробництво Pini Key / Фото: скріншот

У Луцьку терміново продають лінію з виробництва паливних брикетів Pini Key. У комплекті йде термопакувальне устаткування, печі для випалу, відеоспостереження та свердловина для води. Потужності дозволяють виготовити 600 кг продукції за годину. Заявлена ціна – 90 тис. доларів (2,6 млн грн).

Безповоротні гранти на власну справу

Держава також активно підтримує українців, які готові розвивати власну справу. Найбільш підприємливим нададуть безповоротні гранти на суму до 250 тис. грн у рамках програми "єРобота".

Загалом упродовж року планують видати 20 тис. грантів мікропідприємцям. Сфера діяльності необмежена – від пошиття одягу до СТО та салонів краси. Потрібно лише розробити чіткий бізнес-план та подати його разом із заявкою на участь в програмі через "Дію".

Упродовж двох тижнів експерти Ощадбанку й Державного центру зайнятості оцінять бізнес-план. Якщо він відповідає критеріям програми, то гроші перекажуть на спеціальний рахунок заявника у банку. Їх можна бути використати лише за призначенням – на техніку, оренду приміщення, сировину, матеріали тощо.

Уряд також запустив дві аналогічні грантові програми для аграріїв. Найближчим часом мають з’явитися пропозиції для працівників сфери ІТ та переробки.

"Сьогодні" раніше розповідали, як знайти роботу українцям в Італії, а також писали, як підприємцям отримати 20 тис. грн на підтримку своєї справи.