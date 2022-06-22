Бизнес под ключ от 2,4 тыс. долларов: что могут купить украинцы уже сейчас

Украинцы продают готовый бизнес / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

Украинская экономика устойчиво выдерживает все трудности, а бизнес – понемногу оживает. Активный сегмент рынка – это микропредпринимательство.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт OLX и узнала, какой готовый бизнес могут купить украинцы уже сейчас по умеренной цене и начать собственное дело.

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Магазин разливного пива

Магазин разливного пива в Одессе. / Фото: скриншот

Владелец магазина разливаемого пива в Одессе срочно продает бизнес за 2400 долларов (71,1 тыс. грн). В помещении площадью 27 кв.м есть 13 кранов, охладители и другое пивное оборудование. Магазин меблированный, с техникой.

Небольшая кофейня

Кофейня в Киеве / Фото: скриншот

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В Киеве предлагают "под ключ" купить аппарат для изготовления кофе с собой за 2900 долларов (86 тыс. грн) или уже готовую кофейню с посадочными местами за 3900 долларов (115,5 тыс. грн). Заведение будет работать как франшиза сети, обслуживающей клиентов с 2014 года.

Салон красоты

Салон красоты / Фото: скриншот

Владелец салона красоты в Киевской области переезжает, потому решила продать готовый бизнес за 6000 долларов (175 тыс. грн). Расположен он в жилом комплексе и проработал уже 5 лет. Есть два места для мастеров маникюра, три для парикмахеров и одно – для наращивания ресниц. В бонус – развитая страница в Instagram и клиентская база.

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Производство металлических деталей

Производство / Фото: скриншот

За 10,5 тыс. долларов (311,4 тыс. грн.) в Днепре продают бизнес-производство. В небольшом цехе изготовляют детали из металла. Имеются все необходимые инструменты – станки, столы, а также материалы для работы, мебель, газогенераторная печка, бонусом идет клиентская база.

Пиццерия

Пиццерия в Одессе / Фото: скриншот

В Одессе продают уже работающую пиццерию. Цена бизнеса – 47,5 тыс. долларов (1,4 млн грн). В помещении сделан дизайнерский ремонт, оно меблировано и с техникой. Расположено заведение на первом этаже жилого комплекса.

Производство Pini Key

Производство Pini Key / Фото: скриншот

В Луцке срочно продается линия по производству топливных брикетов Pini Key. В комплекте идет термоупаковочное оборудование, печи для обжига, видеонаблюдение и скважина для воды. Мощности позволяют изготовить 600 кг продукции в час. Заявленная цена – 90 тыс. долларов (2,6 млн грн).

Безвозвратные гранты на собственное дело

Государство также активно поддерживает украинцев, готовых развивать собственное дело. Наиболее предприимчивым предоставят безвозвратные гранты на сумму до 250 тыс. грн в рамках программы "єРобота".

Всего за год планируют выдать 20 тыс. грантов микропредпринимателям. Сфера деятельности неограниченная – от пошива одежды до СТО и салонов красоты. Нужно только разработать четкий бизнес-план и подать его вместе с заявкой на участие в программе через "Дію".

В течение двух недель эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости оценят бизнес-план. Если он отвечает критериям программы, то деньги будут переведены на специальный счет заявителя в банке. Их можно использовать только по назначению – на технику, аренду помещения, сырье, материалы и т.д.

Правительство также запустило две аналогичные грантовые программы для аграриев. В ближайшее время должно появиться предложение для работников сферы ИТ и переработки.

"Сегодня" раньше рассказывали, как найти работу украинцам в Италии, а также писали, как предпринимателям получить 20 тыс. грн в поддержку своего дела.