Біткоїн в Сальвадорі визнали законним платіжним засобом – як це позначилося на курсі

Біткоїн зріс у ціні / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн - прирівнялася до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.

Про це повідомив президент Сальвадора Наїб Букеле в Twitter.

"Сальвадор тільки що купив свої перші 200 біткоїнів. До крайнього терміну наші брокери закуплять ще більше", – повідомив він.

Як це вплинуло на криптовалюту

На тлі масової скупки біткоїнів на знак підтримки Сальвадора ціна криптовалюти перевищила 52 тисячі доларів за монету.

Біткоїн в Україні

У зв'язку з тим, що на сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні, – декларувати українцям її не потрібно.

"З огляду на те, що сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні, зокрема відсутня нормативна база для її класифікації і регулювання операцій з нею, тому підстав для її відображення декларантом в одноразовому (спеціальної) добровільної декларації немає", – розповіли в Державній податковій службі.

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