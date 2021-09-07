Біткоїн в Сальвадорі визнали законним платіжним засобом – як це позначилося на курсі

Біткоїн зріс у ціні / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
У Сальвадорі з 7 вересня найпопулярніша криптовалюта – біткоїн - прирівнялася до американського долара і стала офіційним платіжним засобом.
Про це повідомив президент Сальвадора Наїб Букеле в Twitter.
"Сальвадор тільки що купив свої перші 200 біткоїнів. До крайнього терміну наші брокери закуплять ще більше", – повідомив він.
Як це вплинуло на криптовалюту
На тлі масової скупки біткоїнів на знак підтримки Сальвадора ціна криптовалюти перевищила 52 тисячі доларів за монету.
Біткоїн в Україні
У зв'язку з тим, що на сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні, – декларувати українцям її не потрібно.
"З огляду на те, що сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні, зокрема відсутня нормативна база для її класифікації і регулювання операцій з нею, тому підстав для її відображення декларантом в одноразовому (спеціальної) добровільної декларації немає", – розповіли в Державній податковій службі.
Також ми писали про те, що:
- на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;
- нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася;
- після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїна обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.