Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости экономики Новости криптовалют

Биткоин в Сальвадоре признали законным платежным средством – как это сказалось на курсе

Юлия Ляхова
7 сентября, 10:57
Теперь владельцы биткоина могут оплачивать криптовалютой любые услуги и товары в стране

Биткоин вырос в цене / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.

Об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле в Twitter.

"Сальвадор только что купил свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше", – сообщил он.

Как это повлияло на криптовалюту

На фоне массовой скупки биткоина в знак поддержки Сальвадора цена криптовалюты превысила 52 тысячи долларов за монету.

Биткоин в Украине

В связи с тем, что на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, – декларировать украинцам ее не нужно.

"Учитывая то, что сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, поэтому оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет", - рассказали в Госналоговой службе.

Также мы писали о том, что:

  • в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;
  • недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;
  • после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

Реклама