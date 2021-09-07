Биткоин в Сальвадоре признали законным платежным средством – как это сказалось на курсе

Биткоин вырос в цене / Фото: Dado Ruvic/Reuters, Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В Сальвадоре с 7 сентября самая популярная криптовалюта – биткоин – приравнялась к американскому доллару и стала официальным платежным средством.

Об этом сообщил президент Сальвадора Найиб Букеле в Twitter.

"Сальвадор только что купил свои первые 200 биткоинов. К крайнему сроку наши брокеры закупят еще больше", – сообщил он.

Как это повлияло на криптовалюту

На фоне массовой скупки биткоина в знак поддержки Сальвадора цена криптовалюты превысила 52 тысячи долларов за монету.

Биткоин в Украине

В связи с тем, что на сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, – декларировать украинцам ее не нужно.

"Учитывая то, что сегодня криптовалюта не имеет определенного правового статуса в Украине, в частности отсутствует нормативная база для ее классификации и регулирования операций с ней, поэтому оснований для ее отображения декларантом в одноразовой (специальной) добровольной декларации нет", - рассказали в Госналоговой службе.

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