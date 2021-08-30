Біткоїн впав в ціні – за ним пішли інші криптовалюти

Биткоїн впав у ціні / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images
Курс найбільш популярної криптовалюти – біткоїну - в понеділок, 30 серпня, впав в ціні.
За курсом на Мінфіні, за останній день він подешевшав на 554,34 доларів (-1,14%). До 9:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47 907 доларів.
Ціна інших криптовалют
- Ethereum – 3168 доларів (-0.77%);
- Litecoin – 172,19 доларів (-3.03%);
- NEO – 53,11 доларів (-2.07%).
Що кажуть експерти
Прогнози фахівців щодо вартості криптовалюти, особливо – біткоїну – вельми оптимістичні. Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у біткоїну є потенціал досягти 100 тис. доларів. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".
Також ми писали про те, що:
- на початку літа-2021 біткоіни втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;
- нещодавно біткоіни передрікали обвал ще на 80% , але ситуація, очевидно, змінилася;
- після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїну обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.
Дивіться докладніше, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні: