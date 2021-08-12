Біткоїн стане цифровим "золотом"? Курс кинувся до 100 тис. доларів

На біткоіни погано позначається невизначеність. Колаж "Сьогодні"

Курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну, в четвер 12 серпня, торгується на рівні 45 435 дол. У порівнянні з 12 липня курс виріс на більш ніж 12 тисяч доларів. Експерти вважають, що зростання курсу не зупиниться найближчим часом і криптовалюта може досягти 100 тисяч дол. за монету.

За даними CoinDesk, курс зростає практично щодня.

Графік курсу біткоїну за місяць. Дані: CoinDesk

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун зазначає, що у криптовалюти є потенціал досягти 100 тис. доларів за один біткоїн. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський вважає, що біткоїну заважає розвиватися регулярна невизначеність, пише агентство "Прайм".

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За його словами, після кризи, який був у 2008 році, стало зрозуміло, що банки намагаються "рятувати" економіку не тільки шляхом зниження ставок, а й викупом цінних паперів з ринку за рахунок насичення фінансової системи ліквідністю.

Чому інфляція і біткоіни несумісні

Експерт вважає, що емісія біткоїну обмежена 21 млн монет і задана алгоритмом, який діє протягом 12 років.

"Кожні чотири роки відбувається скорочення вдвічі випускаються біткоїни, які отримують Майнер за вирішення складної математичної задачі", – сказав Хомський.

Він зазначає, що те, що мережа захищена від зломів, можна вважати забезпеченням біткоіну.

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