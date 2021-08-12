Биткоин станет цифровым "золотом"? Курс устремился к 100 тыс. долларов

На биткоине плохо сказывается неопределенность. Коллаж "Сегодня"
Курс самой популярной криптовалюты – биткоина в четверг 12 августа, торгуется на уровне 45 435 долл. По сравнению с 12 июля курс вырос на более чем 12 тысяч долларов. Эксперты считают, что рост курса не остановится в ближайшее время и криптовалюта может достигнуть 100 тысяч долл. за монету.
Согласно данным CoinDesk, курс растет практически ежедневно.
График курса биткоина за месяц. Данные: CoinDesk
Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у криптовалюты есть потенциал достичь 100 тыс. долларов за один биткоин. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".
В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность, пишет агентство "Прайм".
По его словам, после кризиса, произошедшего в 2008 году, стало понятно, что банки пытаются "спасать" экономику не только путем понижения ставок, но и выкупом ценных бумаг с рынка за счет насыщения финансовой системы ликвидностью.
Почему инфляция и биткоин несовместимы
Эксперт считает, что эмиссия биткоина ограничена 21 млн монет и задана алгоритмом, который действует в течение 12 лет.
"Каждые четыре года происходит сокращение вдвое выпускаемых биткоинов, которые получают майнеры за решение сложной математической задачи", – сказал Хомский.
Он отмечает, что то, что сеть защищена от взломов, можно считать обеспечением биткоина.
Также мы писали о том, что:
- в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;
- недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;
- после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.