Биткоин станет цифровым "золотом"? Курс устремился к 100 тыс. долларов

На биткоине плохо сказывается неопределенность. Коллаж "Сегодня"

Курс самой популярной криптовалюты – биткоина в четверг 12 августа, торгуется на уровне 45 435 долл. По сравнению с 12 июля курс вырос на более чем 12 тысяч долларов. Эксперты считают, что рост курса не остановится в ближайшее время и криптовалюта может достигнуть 100 тысяч долл. за монету.

Согласно данным CoinDesk, курс растет практически ежедневно.

График курса биткоина за месяц. Данные: CoinDesk

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун отмечает, что у криптовалюты есть потенциал достичь 100 тыс. долларов за один биткоин. Он считает, что Bitcoin станет цифровым "золотом".

В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский считает, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность, пишет агентство "Прайм".

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По его словам, после кризиса, произошедшего в 2008 году, стало понятно, что банки пытаются "спасать" экономику не только путем понижения ставок, но и выкупом ценных бумаг с рынка за счет насыщения финансовой системы ликвидностью.

Почему инфляция и биткоин несовместимы

Эксперт считает, что эмиссия биткоина ограничена 21 млн монет и задана алгоритмом, который действует в течение 12 лет.

"Каждые четыре года происходит сокращение вдвое выпускаемых биткоинов, которые получают майнеры за решение сложной математической задачи", – сказал Хомский.

Он отмечает, что то, что сеть защищена от взломов, можно считать обеспечением биткоина.

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