Біткоїн знову злетів у ціні: що відбувається на ринку криптовалют

Біткоїн зріс у ціні / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

У п'ятницю, 13 серпня, курс найпопулярнішої криптовалюти – біткоїну – знову виріс в ціні. За останню добу він подорожчав на 2,06%. Після того як курс біткоїну злетів до рекорду в травні, до 12:00 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 46 185 тис. доларів.

Ціна інших криптовалют

Ethereum – 3 236 доларів (+3.34%);

Litecoin – 179.11 доларів (+5.46%);

NEO – 51.26 доларів (+3.24%).

Що чекає біткоїн

Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що у криптовалюти є потенціал досягти 100 тис. доларів за один біткоїн. Він вважає, що Bitcoin стане цифровим "золотом".

Водночас керівник інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський упевнений, що біткоіни заважає розвиватися регулярна невизначеність. Він вважає, що емісія біткоїну обмежена 21 млн монет і задана алгоритмом, який діє протягом 12 років.

"Кожні чотири роки відбувається скорочення вдвічі випускаються біткоіни, які отримують Майнер за вирішення складної математичної задачі", – сказав Хомський.

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Він зазначає, що те, що мережа захищена від зломів, можна вважати забезпеченням біткоїну.

Нагадаємо:

на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;

нещодавно біткоїн передрікали обвал ще на 80% ;

; після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїну обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":