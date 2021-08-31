Біткоїн після зростання кинувся вниз: що відбувається на ринку криптовалют

Біткоїн знизився в ціні / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс біткоїну, у вівторок, 31 серпня, продовжив падати. За останню добу він став дешевше на 1,2%.

До 10:30 за київським часом біткоїн торгувався на рівні 47 434 доларів

Ціна інших криптовалют

Ethereum – 3246 доларів (+ 2.5%);

Litecoin – 168,68 доларів (-1.8%);

NEO – 51,97 доларів (-1.39%).

Що кажуть експерти

Криптоаналітик Ларк Девіс вважає, що у найпопулярнішої в світі криптовалюти – біткоїну – є всі шанси до кінця року подорожчати на 300% і оновити історичний максимум.

"В кінці року ми побачимо справжній феєрверк на ринку криптовалют. Ми не збираємося отримати 700% зростання біткоїну, але, можливо, ми отримаємо ще 100%, 200% або навіть 300% зростання", – сказав Девіс.

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У разі 300% зростання капіталізація біткоїну досягне 5 трлн доларів.

Також ми писали про те, що:

на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;

нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася;

після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїну обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїну":