Без вакцинації ніяк? Як українцям потрапити в поїзд "Укрзалізниці" після 21 жовтня

Українцям можна використовувати сертифікат про вакцинацію, перекладений на іноземну мову / Фото: Колаж: Сьогодні

Деяких українців з 21 жовтня не будуть пускати в поїзда "Укрзалізниці". В країні посилюють карантин для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу.

Які документи підходять для посадки?

В "Укрзалізниці" пояснили, що для посадки в поїзд не можна використовувати інформацію про проведення вакцинації в HELSI.me. Підійде лише сертифікат про вакцинацію. Він може бути або паперовий, або створений в додатку "Дія".

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Також можна використовувати сертифікат про вакцинацію, перекладений на іноземну мову.

Перевізник уточнив, що дійсним вважатиметься сертифікат про вакцинацію препаратом, який схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Крім того, право на проїзд дає і тест на коронавірус. Такий документ діє 72 години, з дати забору матеріалів для аналізу.

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Також, як і раніше, для посадки в поїзд потрібен квиток і документ, що засвідчує особу.

Як будуть проходити перевірки?

За словами керівника пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовський перевізник змінить процедуру посадки в поїзда. Тепер провідник буде перевіряти не тільки квиток і паспорт, а й документ, що підтверджує вакцинацію, або тест на коронавірус.

У поїздах "Інтерсіті", також, будуть перевіряти документи при вході в поїзд. Раніше там проводили перевірки вже під час руху складу.

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"Розрізняються регіони посадки "жовта зона" або "червона". Для "жовтої зони" досить якщо це дводозная вакцина, якщо у пасажира існує відмітка про отримання однієї дози вакцини. Якщо це вже "червона зона", то потрібно мати повний курс", – пояснив чиновник.

Примітно, що стежити за законністю сертифікатів про вакцинацію будуть співробітники МВС. Всім провідникам пояснять, як візуально повинен виглядати документ. Якщо вони помітять підробку – звернуться до поліцейських.

"Укрзалізниця" для зручності українців планує розгорнути експрес-лабораторії прямо на вокзалах, де будуть тестувати на коронавірус. Компанія веде переговори щодо тарифів.

На кого поширюються нові правила

Нові правила міжрегіональних перевезень торкнуться всіх, але не будуть поширюватися на неповнолітніх. Вони стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів.

А саме:

автомобільного транспорту на автобусних маршрутах;

літаків;

поїздів.

Норми будуть застосовуватися до міських і внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за дотримання зазначених правил несе перевізник.

Відзначимо, що обмеження не торкнуться електричок. Навіть тих, які перетинають кілька областей. Тобто доїхати в Житомирську, Вінницьку, Рівненську область з Києва і назад можна вільно.

Крім введення нових правил перевезення пасажирів, "Укрзалізниця" відновила міжнародні рейси в п'ять європейських країн.

А повний перелік нових карантинних правил для залізничних перевезень дивіться в нашому матеріалі.