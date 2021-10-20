Без вакцинации никак? Как украинцам попасть в поезд "Укрзализници" после 21 октября

Украинцам можно использовать сертификат о вакцинации, переведенный на иностранный язык / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторых украинцев с 21 октября не будут пускать в поезда "Укрзализныци". В стране ужесточают карантин для тех, кто не сделал прививку от коронавируса.

Какие документы подходят для посадки?

В "Укрзализныци" объяснили, что для посадки в поезд нельзя использовать информацию о проведении вакцинации в HELSI.me. Подойдет лишь сертификат о вакцинации. Он может быть либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія".

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Также можно использовать сертификат о вакцинации, переведенный на иностранный язык.

Перевозчик уточнил, что действительным будет считаться сертификат о вакцинации препаратом, который одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Кроме того, право на проезд дает и тест на коронавирус. Такой документ действует 72 часа, с даты забора материалов для анализа.

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Также, как и прежде, для посадки в поезд нужен билет и документ удостоверяющий личность.

Как будут проходить проверки?

По словам руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовский перевозчик изменит процедуру посадки в поезда. Теперь проводник будет проверять не только билет и паспорт, а и документ, подтверждающий вакцинацию, или тест на коронавирус.

В поездах "Интерсити", также, будут проверять документы при входе в поезд. Раньше там проводили проверки уже во время движения состава.

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"Различаются регионы посадки желтая зона или красная. Для желтой зоны достаточно если это дводозная вакцина, если у пассажира существует отметка о получении одной дозы вакцины. Если это уже красная зона, то нужно иметь полный курс", – пояснил чиновник.

Примечательно, что следить за законностью сертификатов о вакцинации будут сотрудники МВД. Всем проводникам объяснят, как визуально должен выглядеть документ. Если они заметят подделку – обратятся к полицейским.

"Укрзализныця" для удобства украинцев планирует развернуть экспресс-лаборатории прямо на вокзалах, где будут тестировать на коронавирус. Компания ведет переговоры относительно тарифов.

На кого распространяются новые правила

Новые правила межрегиональных перевозок затронут всех, но не будут распространяться на несовершеннолетних. Они касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров.

А именно:

автомобильного транспорта на автобусных маршрутах;

самолетов;

поездов.

Нормы будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за соблюдение указанных правил несет перевозчик.

Отметим, что ограничения не коснутся электричек. Даже тех, которые пересекают несколько областей. То есть доехать в Житомирскую, Винницкую, Ровенскую область из Киева и обратно можно свободно.

Кроме введения новых правил перевозки пассажиров, "Укрзализныця" возобновила международные рейсы в пять европейских стран.

А полный перечень новых карантинных правил для железнодорожных перевозок смотрите в нашем материале.