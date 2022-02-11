Без їжі та грошей. Як українські фірми "розводять" заробітчан у Польщі

Українські заробітчани в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Схем, де українці наживаються на своїх же, існує чимало. Найчастіше у пастки шахраїв потрапляють українці, які вперше їдуть на роботу до Польщі.

"Сьогодні" дізнався, як вберегтися від обману нечесних агенцій. В цьому нам допомогли фахівці аналітичного центру компанії Gremi Personal та реальна розповідь українки, яка постраждала від дій таких шахраїв.

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Збирають гроші та зникають

Бувають випадки, коли шахраї представляються посередниками польських фірм. Вони не показують документи чи офційних договорів, а просто збирають гроші за виготовлення документів.

Згодом ще на території України вони просто зникають.

"Кидають" без роботи та місця проживання

Схема така: українців наймають на території України на роботу, везуть до Польщі, а там "кидають" без роботи та умов для проходження 14-денного обов'язкового карантину для невакцинованих.

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Відразу ж з'являються посередники, готові працевлаштувати розгублених людей, але на нижчу оплату чи важкі умови праці.

"Кидають" на зарплату

У деяких агентствах обіцяють ставки вище за ринкові на 1-2 тис злотих, але при цьому пропонують не оформляти легально документи або пропонують іншу роботу. Люди, бажаючи отримувати більше, погоджуються.

В результаті їм можуть зовсім не заплатити, а в найгіршому варіанті – оштрафувати, депортувати та заборонити в'їзд до ЄС.

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Була одна вакансія, а стала інша

Несумлінні агенції з працевлаштування рекрутують людей на одну вакансію ще в Україні, проте після приїзду до Польщі говорять про те, що такої роботи вже немає. Натомість пропонують іншу, менш привабливу за зарплатою та умовами роботу.

Фіктивні агенції

У Польщі створюють фіктивні агенції з працевлаштування. Вони дають активну рекламу в інтернеті про те, що компанія допомагає українцям в отриманні ошвячення (Oświadczenie – це дозвіл українським громадянам працювати у Польщі на строк до 2 років).

Люди платять гроші цій фірмі, а в результаті її представник зникає, або Прикордонна служба Польщі ідентифікує фірму як фіктивну і не пускає українців з такими дозволами на територію Польщі.

Хотіли на роботу в Польщу, а потрапили до Німеччини

Для українців відкривають польські візи на роботу до Польщі, проте відправляють на роботу до Німеччини чи Чехії, що є неправомірним.

Часто такі посередники чи агенції можуть не виплатити зарплату частково або в повному обсязі, а за першого контролю заробітчанина можуть депортувати в Україну.

Історія з життя

Цікаву історію "Сьогодні" розповіла Вікторія Лишик, член Спілки журналістів України. Наразі Вікторія працює та проживає в містечку Голенюв в Польщі. На власному досвіді вона перевірила, наскільки багато "розплодилося" таких шахрайських "контор". Однією з таких, за її словами, є Fast Service Group.

"Вони набирають через сумнівні фірмочки з працевлаштування за кордоном людей. Селять їх в хостели. Потім відвозять на працю. Нас повезли аж в Осла. Богом забуте поселення. Де тільки кантори, Бєдронка і реставрації", — говорить Вікторія.

До найближчого містечка, Болєславєц, добиратися більше 17 км, а проїзд вартує 5 злотих.

"Людей набирають дуже багато. Потім виникають проблеми з поселенням. Тих хто, має сертифікат про щеплення садять на обсервацію. Інших — на карантин. Кімнатки убогі. Нових (пр. працівників) селять аж під дахом. Вай-фай ніякий. Санітарні норми також під великим знаком питання", — скаржиться жінка.

Попрацювавши там, Вікторія зрозуміла, що там працівники не мають ніяких прав. А один факт взагалі дивує: якщо людей забагато, то часто їх підставляють. Наприклад, одній працівникі підкинули стрінги, ніби вона їх поцупила. За це жінці "вліпили" 500 злотих штрафу.

"Ну, скажімо, навіщо тітонці, якій 52 роки красти стрінги? Людина божиться, що їй їх підсунули. Але на неї вже чекає 500 злотих штрафу, звільнення і купа проблем", — розповідає Вікторія Лишик.

А умови проживанні дійсно "скотські". У період карантину до людей, які його відбувають у спеціально відведених для цього кімнатах, селять здорових. А згодом тест на перевірки наявності вірусу показує позитивний результат і людина відповідно залишається сама, без грошей, в ізоляції.

Шукаючи інформацію про вищезгадану фірму ми натрапили на велику кількість і інших негативних відгуків. Зауважимо, що їх значно більше, ніж позитивних. Наприклад, на одному із таких сайтів нам трапився відгук колишнього працівника, який поїхав саме від цієї "контори".

"Якщо ви згодні на жахливі умови проживання (гірше, ніж у гуртожитках України), то вам у Fast service. Що до, що після, вам брешуть просто в обличчя: про житло, зарплату тощо... Єдина компанія, що робить документи по приїзду в Польщу, і ти весь цей час сидиш в апартаментах і "проїдаєш" гроші. А за цю вакансію і так деруть немаленькі гроші", — написав колишній працівник.

Як не стати жертвою шахрайських схем?

Щоб не стати жертвою шахрайських схем, аналітичний центр компанії Gremi Personal рекомендує уважно перевіряти інформацію про компанію-агенцію про працевлаштування та роботодавців. Слід перевірити:

як довго компанія працює на ринку;

як ця компанія представлена ​​в соцмережах та в інтернеті та які про неї відгуки;

наскільки розгалужена її мережа;

як компанія публічно представлена ​​у польських та українських ЗМІ;

як легко можна отримати інформацію про власників компанії та її структури;

чи є всі необхідні ліцензії компанії на території Польщі.

Високооплачувані вакансії в Польщі

Неважко здогадатися, що найвищий середній рівень прибутку має сегмент інформаційних технологій, інтернету та телекомунікацій – 95 600 грн. Подальший рейтинг найбільш прибуткових сфер має такий вигляд:

продаж – 76 100 грн;

виробництво, сільське господарство – 54 300 грн;

автомобільний бізнес – 31 200 грн;

управління персоналом, тренінги – 26 500 грн.

Як бачимо, попри середню заробітну плату в 3000 доларів, у деяких галузях діяльності працівники все одно отримують прибуток на рівні українського.

Раніше ми розповідали, що чекає українців по приїзді в Польщу.

Ми також розповідали, нелегальна робота в Польщі вважається серйозним правопорушенням, тому покарання іноземця та його роботодавця будть немаленькими.