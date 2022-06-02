Без документів під час війни: що робити, коли втратив паспорт

Що робити, коли нема паспорта / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану українцям у багатьох ситуаціях потрібні документи для підтвердження особи. Однак буває, що люди забувають документи, або ж вони були втрачені, зокрема і через бойові дії.

Що робити в такому випадку? Юристи Безоплатної правової допомоги пояснюють, як відновити паспорт та чим користуватись, поки його нема.

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Причин для паніки немає

Є чіткий алгоритм дій, як вчинити в такій ситуації. Людина, що залишилась без паспорта повинна зробити таке:

подати заяву до найближчого відділку поліції;

звернутися до Центра надання адміністративних послуг (ЦНАП) або територіального органу Державної міграційної служби (ДМС);

також можна звернутися у центри державного підприємства "Документ".

Оформити нову ID-картку може кожен громадянин України, якому виповнилося 14 років. А от отримати паспорт-книжечку вдасться лише через суд.

"Для оформлення і видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року у формі книжечки, особі необхідно звернутись до суду з позовом в порядку адміністративного судочинства про зобов'язання Державної міграційної служби оформити та видати паспорт громадянина України зразка 1994 року та отримати рішення суду", – пояснюють юристи.

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Водночас, пам'ятайте, що в умовах воєнного стану є деякі нюанси щодо строків оформлення паспортів. Поки що оформити паспорт громадянина України в терміновому порядку неможливо.

Що робити, поки паспорта немає?

Для ідентифікації на території України громадяни, у яких втрачені або знищені документи, можуть використовувати е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон, які доступні в застосунку "Дія". Використовувати електронні документи можна в більшості закладів, зокрема ЦНАПах, судах, магазинах, банках, залізниці, готелях тощо.

Окрім паспорта громадянина для ідентифікації особи підходить і закордонний паспорт, а також водійське посвідчення.

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Документи в "Дії" планують визнати в ЄС

Словаччина, Болгарія та Молдова хочуть запровадити у себе застосунок, подібний до української "Дії". Також вони працюють над тим, аби українські електронні документи визнавали за кордоном.

А от у Польщі вже реалізують технічну інтеграцію для відображення українських документів у місцевому додатку.

Ці зміни допоможуть українцям подорожувати між країнами та використовувати у всіх життєвих ситуаціях свої електронні документи за кордоном.

"Сьогодні" також писали, що буде з соцвиплатами для українських переселенців у Польщі, та яким є топ найпотрібніших професій у цій країні.