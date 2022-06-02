Без документов во время войны: что делать, когда потерял паспорт

Что делать, когда нет паспорта / Фото: Getty Images, СБУ, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения украинцам во многих ситуациях нужны документы для подтверждения личности. Однако бывает, что люди забывают документы, или же они были потеряны, в том числе и из-за боевых действий.

Что делать в этом случае? Юристы Бесплатной правовой помощи объясняют, как восстановить паспорт и чем пользоваться, пока его нет.

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Причин для паники нет

Есть четкий алгоритм действий, как поступить в такой ситуации. Человек, оставшийся без паспорта, должен сделать следующее:

подать заявление в ближайший участок полиции;

обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или территориальный орган Государственной миграционной службы (ДМС);

можно обратиться в центры государственного предприятия "Документ".

Оформить новую ID-карту может каждый гражданин Украины, которому исполнилось 14 лет. А вот получить паспорт-книжечку удастся только через суд.

"Для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины образца 1994 года в форме книжечки, лицу необходимо обратиться в суд с иском в порядке административного судопроизводства об обязательстве Государственной миграционной службы оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года и получить решение суда", – объясняют юристы.

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В то же время, помните, что в условиях военного положения есть некоторые нюансы относительно сроков оформления паспортов. Пока что оформить паспорт гражданина Украины в срочном порядке невозможно.

Что делать, пока нет паспорта?

Для идентификации на территории Украины граждане, у которых утрачены или уничтожены документы, могут использовать е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, доступные в приложении "Дія". Использовать электронные документы можно в большинстве заведений, в частности в ЦНАПах, судах, магазинах, банках, железной дороге, гостиницах и т.д.

Кроме паспорта гражданина для идентификации личности подходит и загранпаспорт, а также водительское удостоверение.

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Документы в "Дії" планируют признать в ЕС

Словакия, Болгария и Молдова хотят ввести у себя приложение, похожее на украинскую "Дію". Также они работают над тем, чтобы украинские электронные документы признавали за границей.

В Польше уже реализуют техническую интеграцию для отображения украинских документов в местном приложении.

Эти изменения помогут украинцам путешествовать между странами и использовать во всех жизненных ситуациях свои электронные документы за рубежом.

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