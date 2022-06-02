Без документов во время войны: что делать, когда потерял паспорт

Что делать, когда нет паспорта / Фото: Getty Images, СБУ, Коллаж: Сегодня
Во время военного положения украинцам во многих ситуациях нужны документы для подтверждения личности. Однако бывает, что люди забывают документы, или же они были потеряны, в том числе и из-за боевых действий.
Что делать в этом случае? Юристы Бесплатной правовой помощи объясняют, как восстановить паспорт и чем пользоваться, пока его нет.
Причин для паники нет
Есть четкий алгоритм действий, как поступить в такой ситуации. Человек, оставшийся без паспорта, должен сделать следующее:
- подать заявление в ближайший участок полиции;
- обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или территориальный орган Государственной миграционной службы (ДМС);
- можно обратиться в центры государственного предприятия "Документ".
Оформить новую ID-карту может каждый гражданин Украины, которому исполнилось 14 лет. А вот получить паспорт-книжечку удастся только через суд.
"Для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины образца 1994 года в форме книжечки, лицу необходимо обратиться в суд с иском в порядке административного судопроизводства об обязательстве Государственной миграционной службы оформить и выдать паспорт гражданина Украины образца 1994 года и получить решение суда", – объясняют юристы.
В то же время, помните, что в условиях военного положения есть некоторые нюансы относительно сроков оформления паспортов. Пока что оформить паспорт гражданина Украины в срочном порядке невозможно.
Что делать, пока нет паспорта?
Для идентификации на территории Украины граждане, у которых утрачены или уничтожены документы, могут использовать е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, доступные в приложении "Дія". Использовать электронные документы можно в большинстве заведений, в частности в ЦНАПах, судах, магазинах, банках, железной дороге, гостиницах и т.д.
Кроме паспорта гражданина для идентификации личности подходит и загранпаспорт, а также водительское удостоверение.
Документы в "Дії" планируют признать в ЕС
Словакия, Болгария и Молдова хотят ввести у себя приложение, похожее на украинскую "Дію". Также они работают над тем, чтобы украинские электронные документы признавали за границей.
В Польше уже реализуют техническую интеграцию для отображения украинских документов в местном приложении.
Эти изменения помогут украинцам путешествовать между странами и использовать во всех жизненных ситуациях свои электронные документы за рубежом.
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