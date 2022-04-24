Б'є по гаманцю кожного: що подорожчало найбільше з початку війни

Зростання цін торкнулося не лише продуктів, а і техніки та інших товарів / Фото: Getty Images, REUTERS, Колаж: Сьогодні

З початку війни держава врегулювала ціни на деякі продукти. Однак зростання цін на деякі з них таки відбулося, як і на інші категорії товарів.

"Сьогодні" розказує, що з початку дії воєнного стану в Україні подорожчало найбільше.

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Значне здорожчання відбулось на овочі

За даними Держстату в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,2%. Зокрема, найбільше зростання торкнулося фруктів та овочів – 21,3% та 15,5% відповідно.

Якщо переглянути подорожчання інгредієнтів для борщу, то з початку березня по середину квітня ціни зросли так:

м'ясо – на 21,3%;

картопля – на 14,5%;

буряк – на 3%;

морква – на 13,3%;

сметана – на 9,1%.

Водночас як розповів "Сьогодні" член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, головна причина зростання цін – логістичні проблеми. Також це неможливість імпорту, адже порти Чорного моря заблоковані. У деяких випадках товари завозять в обхід через інші країни, тому і вартість на них зростає.

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Подорожчав одяг, взуття, а також техніка

За період воєнного стану на 13% зросли ціни на одяг та взуття. Крім того, на 7,7% подорожчали паливо та мастила.

Помітне зростання відбулося і на популярну техніку. Ми розповідали, що ціни на деякі моделі iPhone зросли із 17 тис. до майже 21 тис. Подорожчали також ноутбуки, смартгодинники, планшети та інші популярні ґаджети. У більшості випадків пік злету припав на кінець березня, а вже у квітні ціни сповільнили темп.

В яких містах полиці переповнені продуктами, а де їх не вистачає

Раніше ми розповідали, що у деяких районах Києва не вистачає молочної продукції. Покращилася ситуація з яйцями, м'ясом та консервами, однак купити недорогого сиру чи ковбаси складно.

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Ситуація під Києвом трохи відрізняється. Наприклад, дуже важко знайти свіжу рибу, значно зменшився вибір круп, сирів та хліба. А часом важко знайти навіть сіль чи соду. Також у магазинах деяких районів Київщини немає дріжджів та бананів.

А от ситуація на сході країни значно гірша.

"У нас взагалі в супермаркетах продуктовий колапс. Люди живуть коштом маленьких магазинів. В одному супермаркеті у нас є лише перловка, борошно, олія, деякі фрукти і цибуля. Цукру неможливо купити", – розповів житель Донецької області.

Жителі Дніпра повідомляють, що ніде неможливо знайти дріжджі та ванілін. Зовсім інша ситуація на заході. Наприклад, у Буковелі товарів достатньо.

"Тут все є, окрім нормальних адекватних цін", – пишуть місцеві.

А от у Львові позникали з супермаркетів сухпайки, цукерки та засоби гігієни. Однак львів'яни припускають, що це пов'язано зі збором гуманітарної допомоги.

Ми також розповідали про те, що Україна показала світу план для тотального тиску на РФ, та як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.