Білий дім випустив монету "Острів Зміїний" – де її купити і як вона виглядає (фото)

У Білому домі показали присвячену Україні монету / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Сувенірний магазин Білого дому випустив колекційну монету, присвячену українському спротиву російським окупантам на острові Зміїний.
Про це повідомляє сайт магазину.
Монета так і називається – "Острів Зміїний" - і вона стане вже дев'ятою в серії "історичні моменти" та 34-ю в колекції "історичні моменти американського президентства".
У Білому домі зазначають, що кожна монета матиме сертифікат з номером видання та оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.
Чи можна придбати монету?
Українські нумізмати можуть спати спокійно, адже на сайті можна оформити попереднє замовлення з доставкою, яка здійснюватиметься з 30 вересня 2022 року.
Крім того, доставка в Україну та всі країни НАТО безкоштовна, а сама монета коштує 100 доларів.
До речі, американці відзначають, що 20% усіх доходів від цього продажу буде направлено українським жінкам та дітям.
Унікальна монета з Ватикану
На 100-й день війни Ватикан випустив ексклюзивну срібну монету, присвячену Україні, всі гроші від продажу якої підуть на допомогу нашій країні.
Посол України у Ватикані Андрій Юраш наголосив, що це не просто символ, а справжній жест підтримки. Кожна колекційна монета коштує 50 євро.
Як виглядає монета і чи можна її купити, читайте у нашому матеріалі.
"Сьогодні" раніше писали, чим здивував британський Королівський монетний двір, і розповідали, які монети присвятила Україні Естонія і як вони виглядають.