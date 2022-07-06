Білий дім випустив монету "Острів Зміїний" – де її купити і як вона виглядає (фото)

У Білому домі показали присвячену Україні монету / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Сувенірний магазин Білого дому випустив колекційну монету, присвячену українському спротиву російським окупантам на острові Зміїний.

Про це повідомляє сайт магазину.

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Монета так і називається – "Острів Зміїний" - і вона стане вже дев'ятою в серії "історичні моменти" та 34-ю в колекції "історичні моменти американського президентства".

У Білому домі зазначають, що кожна монета матиме сертифікат з номером видання та оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою.

Як виглядатиме монета / Фото: whitehousegiftshop.

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Чи можна придбати монету?

Українські нумізмати можуть спати спокійно, адже на сайті можна оформити попереднє замовлення з доставкою, яка здійснюватиметься з 30 вересня 2022 року.

Крім того, доставка в Україну та всі країни НАТО безкоштовна, а сама монета коштує 100 доларів.

До речі, американці відзначають, що 20% усіх доходів від цього продажу буде направлено українським жінкам та дітям.

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Унікальна монета з Ватикану

На 100-й день війни Ватикан випустив ексклюзивну срібну монету, присвячену Україні, всі гроші від продажу якої підуть на допомогу нашій країні.

Посол України у Ватикані Андрій Юраш наголосив, що це не просто символ, а справжній жест підтримки. Кожна колекційна монета коштує 50 євро.

Як виглядає монета і чи можна її купити, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, чим здивував британський Королівський монетний двір, і розповідали, які монети присвятила Україні Естонія і як вони виглядають.