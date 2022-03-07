Банки помʼякшують обмеження — що буде з грошима українців під час війни

Українцям дозволено користуватися коштами з арештованих рахунків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нацбанк дозволив громадянам України користуватися грошима з арештованих рахунків.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Головна умова — сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не має перевищувати 100 тисяч гривень.

За інформацією Міністерства юстиції України, у разі відкриття рахунку клієнтом, на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнти можуть відкрити такий рахунок та здійснювати видаткові операції з нього без урахування арешту до закінчення воєнного стану в Україні.

Кредитні канікули від банків

Більшість українських банків під час війни оголосили про так звані кредитні канікули.

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Про таку ініціативу вже повідомили:

ПУМБ (строк виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);

Райффайзен Банк (кредитні канікули на 2 місяці);

ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);

Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);

Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).

У кожному банку правила свої, тому про зобов'язання за вашим кредитом потрібно дізнаватися саме в тій фінустанові, де ви його брали.

Раніше ми розповідали, що Нацбанк вирішив дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

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Також ми інформували, які ще пільги надають українські банки.