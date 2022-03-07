Банки смягчают ограничения — что будет с деньгами украинцев во время войны

Украинцам разрешено пользоваться средствами с арестованных счетов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нацбанк разрешил гражданам Украины пользоваться деньгами с арестованных счетов.

Об этом сообщает прессслужба Национального банка.

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Главное условие — сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не должна превышать 100 тысяч гривен.

По информации Министерства юстиции Украины, в случае открытия счета клиентом, на средства которого в этом банке наложен арест, клиенты могут открыть такой счет и совершать расходные операции по нему без учета ареста до окончания военного положения в Украине.

"Кредитные каникулы" от банков

Большинство украинских банков во время войны объявили о так называемых " кредитных каникулах".

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О такой инициативе уже сообщили:

ПУМБ (срок выплаты продлили на месяц, до этого пеня и штрафы не начисляются);

Райффайзен Банк (кредитные каникулы на 2 месяца);

ПриватБанк (кредитные каникулы для физлиц, бизнеса и ОСМД до 1 июня);

Ощадбанк (кредитные каникулы до 31 мая);

Monobank (отменил штрафы за просрочку и продлил на месяц льготный период пользования кредитом).

В каждом банке правила свои, поэтому по вашему кредиту нужно узнавать именно в том финучреждении, где вы его брали.

Ранее мы рассказывали, что Нацбанк принял решение разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.

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Также мы информировали, какие еще льготы предоставляют украинские банки.