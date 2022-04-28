Банки і кредитні канікули: які пільги пропонують ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ та Monobank

Кредитні канікули банки ввели після запровадження воєнного стану / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо у вас є невиплачений споживчий кредит станом на воєнний період, ви не нестимете відповідальність за несплату боргу під час воєнного стану, а також в тридцятиденний строк після його припинення або скасування. Це і називають кредитними канікулами.

"Сьогодні" розповість у чому полягає їх специфіка на прикладі провідних українських банків.

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Для початку зазначимо, що кредитні канікули – це відстрочка сплати боргу, а не його прощення. Про це свідчить інформація в законі № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", який вніс деякі зміни в роботу банків та небанківських фінансових установ:

на час дії воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування позичальник не нестиме відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань по споживчому кредиту (тобто кредиту, який видають на купівлю товарів тривалого користування (автомобілі, меблі, побутова техніка), на навчання, лікування тощо);

якщо ви прострочили кредит, то ви звільняєтесь від обов’язку сплати неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, передбачених договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання) зобов’язань;

у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит банк не повинен збільшувати процентну ставку за користування кредитом (крім випадків, коли встановлення процентної ставки, що змінюється, передбачено договором);

неустойка (штраф, пеня) та інші платежі за договором, які були нараховані з 24 лютого 2022 р. за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню;

нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами.

Кредитні канікули від ПриватБанку

ПриватБанк в умовах воєнного стану оголосивз 1 березня по 1 червня 2022 року кредитні канікули своїм клієнтам. Однак погашати заборгованість все ж просять, щоб банк продовжив своє нормальне функціонування.

Для підтримки наших клієнтів у непростий час ПриватБанк з 1 березня 2022 року до 1 червня 2022 року запровадив кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками, — зазначили у відомстві.

З 1 квітня банк частково повернув деякі тарифи, при цьому знизивши їх порівняно з довоєнним рівнем. Так, зараз встановлено пільговий розмір кредитної ставки на рівні 1,7%, що є вдвічі меншим, ніж до війни. Проценти нараховуватимуться і у травні, але до 1 червня за кредитними канікулами погашення платежу не буде обов'язковим.

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Ощадбанк

Ощадбанк запровадив кредитні канікули для представників мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ). Ця програма підтримки підприємців у важкі часи триватиме до 31 травня 2022 року. На період кредитних канікул відтерміновуються виплати по тілу кредитів та відсотки.

У цей час не будуть застосовуватись будь-які штрафні санкції за невиконання або неповне виконання діючих кредитних договорів. Кредитні канікули для всіх клієнтів розпочнуться автоматично, для їх запровадження не потрібно звертатися до банку.

Monobank

З 1 квітня банк до закінчення дії воєнного стану встановив ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6% на місяць. Зміни стосуються всіх кредитних карток банку: чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок та кредитів готівкою.

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За словами співзасновника банку Олега Гороховського, це потрібно, щоб банк міг виплачувати депозити, адже повне скасування відсотків призвело б до банкрутства фінустанови.

Однак не варто забувати і про пільговий період, що надає банк. Як це працює? Приміром, ваш перший день пільгового періоду припадає на 8 квітня, тож діятиме він до 31 травня. А щоб і надалі залишатися в ньому, вам потрібно до кінця травня погасити заборгованість, що сформується на кінець квітня. У разі виходу з пільгового періоду вам буде нараховану вищезгадану процентну ставку на максимальну суму заборгованості.

ПУМБ

У березні банк автоматично підключив своїм клієнтам кредитні канікули строком на 3 місяці з лонгацією (подовженням) строку дії договору. Вони не скасовують платежі за кредитом, проте тимчасово зменшують їх, щоб знизити фінансове навантаження.

Умови надання кредитних канікул з подовженням строку договору:

надаються власникам кредитів готівкою кредитів на купівлю товарів та сплату частинами NEW;

термін кредитних канікул та подовження строку дії кредитного договору – 3 місяці;

для кредитів, за якими немає діючих кредитних канікул;

щомісячна комісія протягом подовженого строку дії кредитного договору не нараховується;

реальна відсоткова ставка та дата внесення обов’язкових платежів не змінюються

Що робити, коли закінчився термін дії банківської карти?

У багатьох строк чинності банківської картки, зокрема кредитної, міг закінчитися під час війни. Якщо відділення банку не працює, отримати оновлений аналоговий варіант картки не вдасться.

Втім, для українців доступні два варіанти рішення ситуації. Перший – продовжувати користуватися карткою, адже більшість банків автоматично продовжили строк дії карток в умовах воєнного стану (цю інформацію слід уточнити на сайті вашого банку).

Є можливість оформити нову, але віртуальну картку для вашого рахунку. Зробити це можна в мобільному застосунку чи онлайн-банкінгу. Переказувати гроші на рахунок, здійснювати інші операції можна без змін, а ось фізичний розрахунок можливий через GooglePay або ApplePay.

Раніше "Сьогодні" розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців, а також писали, які податкові послаблення діють для українців під час режиму воєнного стану.