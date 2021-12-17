Айкос та кальян під забороною? Що підготував для українців антитютюновий законопроєкт

В Україні ухвалили антитютюновий закон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада 16 грудня ухвалила законопроєкт № 4358. Ним влада посилює вимоги до використання, реклами, продажу та виробництва тютюнових виробів та електронних сигарет.

Згідно із законопроєктом №4358 за куріння кальянів, електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) в громадських місцях і закладах громадського харчування будуть карати штрафами.

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Відповідний документ у другому читанні в четвер підтримали 317 народних депутатів (необхідний мінімум — 226 голосів).

Заборона українського виробництва, торгівлі, імпорту

Законопроектом забороняється:

виробництво в Україні (крім виробництва для експорту), торгівлю і ввезення сигарет з вмістом нікотину в диму однієї сигарети понад 1,0 мг, смоли – 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг;

сигарети зі смаковими або ароматичними добавками;

сигарет, що "нагадують харчовий або косметичний продукт";

тютюнових виробів, що рекламують куріння або не містять попереджень про його шкоду для здоров'я.

Згідно з текстом документа, одна пачка повинна містити не менше 20 сигарет, а одна пачка тютюну для самокруток повинна містити не менше 30 г тютюну.

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Протизаконно спонукати до вживання

Виробник та імпортер не може розміщувати інформацію, що прямо чи побічно заохочує до придбання і вживання тютюну.

Попередження про шкоду вживання тютюну повинно покривати не менше половини поверхні пачки сигарет, і щонайменше 65% площі поверхні передньої та задньої сторони пачки.

Заборона електронних сигарет

Згідно із законопроєктом вводиться заборона на куріння електронних сигарет і тютюнових виробів для електричного нагріву (ТВЕН) в:

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громадських місцях;

закладах громадського харчування;

вокзалах;

аеропортах (крім спеціально відведених місць);

гуртожитках;

готелях;

підприємствах усіх форм власності.

Штраф за продаж тютюну та куріння кальяну

Тисячу гривень штрафу заплатять особи до 18 років за продаж тютюнових виробів, стосується це і поштучного розповсюдження. Повторне порушення — 10 тисяч гривень.

Аналогічні штрафи вводяться за розміщення або куріння кальяну, тютюнових виробів, електронних сигарет або ТВЕН у приміщеннях, громадських місцях, закладах ресторанного господарства. Субʼєкти господарювання заплатять за це 3 тисячі гривень штрафу, а у разі повторного порушення протягом року – 11 тисяч гривень.

Штраф за рекламу

Реклама тютюнових виробів карається штрафом в 30 тисяч гривень, повторне порушення — 50 тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожен окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Реклама у місцях продажу тютюну також заборонена, за винятком "одного плаката розміром не більше за 40х30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому тлі про наявні у продажу тютюнові вироби і ціни на них".

Штраф за рекламу у соцмережах

Будь-яка реклама тютюнових виробів у соціальних мережах під забороною, а також стимулювання продажів електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети.

Виробники та імпортери можуть розміщувати інформацію про свій асортимент, споживчі характеристики, обслуговування та використання пристроїв для споживання ТВЕН та електронних сигаретможуть лише на власних сайтах.

Обовʼязкова умова доступу до цих ресурсів — "попередня ідентифікація віку користувачів з використанням документів, що засвідчують особу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Мета та очікувані результати від законопроєкту

Законопроєкт покликаний скоротити поширення куріння серед людей будь-якого віку, а насамперед — серед дітей та молоді.

"Законопроект сприятиме досягненню цілей сталого розвитку ООН, щодо яких Україна зобов'язалася скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році. Подібні заходи поступово сприятимуть поліпшенню здоров'я населення і зростанню тривалості життя в Україні",— зазначають в пояснювальній записці до документа.

Так, законопроект, зокрема, зобов'яже виробників та імпортерів електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин інформувати Держпродспоживслужбу про всі вироби, які вони планують ввести в обіг в Україні, а саме:

про їхні інгредієнти,

токсикологічні дані і викиди,

про дози нікотину в них.

Фейковий паспорт для купівлі цигарок

Шахраї розробили фейковий додаток "Дія" для неповнолітніх. Сервіс створений для роботи на операційній системі Android. Сервіс дає продемонструвати липовий COVID-сертифікат і допомагає підліткам зробити підроблений паспорт, щоб купити спиртні напої і сигарети.

У програмі є шаблони кількох документів:

студентського квитка;

паспорта;

картки платника податків;

водійського посвідчення.

Але такі документи не допоможуть. Під час першого сканування штрих-коду будь-яка людина зможе виявити підробку.

Розробники оцінили свій додаток у 120 гривень.

Раніше ми писали, чому українці почали масово брати мікрокредити.

А також повідомляли, як не залишитися без грошей та житла, не правильно оплативши штраф.