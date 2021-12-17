Айкос и кальян под запретом? Что подготовил для украинцев антитабачный законопроект

В Украине приняли антитабачный закон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Верховная Рада 16 декабря приняла законопроект № 4358. Им власть ужесточает требования к использованию, рекламе, продаже и производству табачных изделий и электронных сигарет.
Согласно законопроекту №4358 за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в общественных местах и заведениях общепита будут наказывать штрафами.
Соответствующий документ во втором чтении поддержали в четверг 317 народных депутатов (необходимый минимум – 226 голосов).
Запрет украинского производства, торговли, импорта
Законопроектом запрещается:
- производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты более 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг;
- сигареты со вкусовыми или ароматическими добавками;
- сигарет, "напоминающих пищевой или косметический продукт";
- табачных изделий, рекламирующих курение или не содержащих предупреждений о его вреде для здоровья.
Согласно тексту документа, одна пачка должна содержать не менее 20 сигарет, а одна пачка табака для самокруток должна содержать не меньше 30 г табака.
Противозаконно побуждать к употреблению
Производитель и импортер не может размещать информацию, прямую или косвенную, которая поощряет приобретения и употребления табака.
Предупреждение о вреде употребления табака должно покрываться не менее половины поверхности пачки сигарет, и по меньшей мере 65% площади поверхности передней и задней сторон пачки.
Запрет электронных сигарет
Согласно законопроекту вводится запрет на курение электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в:
- общественных местах;
- заведениях общественного питания;
- вокзалах;
- аэропортах (кроме специально отведенных мест);
- общежитиях;
- отелях;
- предприятиях всех форм собственности.
Штраф за продажу табака и курение кальяна
Тысячу гривен штрафа заплатят лица до 18 лет за продажу табачных изделий, касается это и поштучного распространения. Повторное нарушение 10 тысяч гривен.
Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТВЭН в помещениях, общественных местах, заведениях ресторанного хозяйства. Субъекты хозяйствования заплатят за это 3 тысячи гривен штрафа, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тысяч гривен.
Штраф за рекламу
Реклама табачных изделий карается штрафом в 30 тысяч гривен, повторное нарушение — 50 тысяч гривен за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продаж табачных изделий.
Реклама в местах продажи табака также запрещена, кроме " одного плаката размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне о имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".
Штраф за рекламу в соцсетях
Любая реклама табачных изделий в социальных сетях под запретом, а также стимулирование продаж электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемые в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты.
Производители и импортеры могут размещать информацию о своем ассортименте, потребительских характеристиках, обслуживании и использовании устройств для потребления ТВЭН и электронных сигарет только на собственных сайтах.
Обязательное условие доступа к этим ресурсам — "предварительная идентификация возраста пользователей с использованием документов, удостоверяющих личность в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины".
Цели и ожидаемые результаты от законопроекта
Законопроект призван сократить распространение курения среди людей всех возрастов, а в первую очередь среди детей и молодежи.
"Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные меры будут постепенно способствовать улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине",— отмечают в пояснительной записке документа.
Да, законопроект обязан производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей информировать Госпродпотребслужбу обо всех изделиях, которые они планируют ввести в обращение в Украине, а именно:
- об их ингредиентах,
- токсикологические данные и выбросы,
- о дозах никотина в них.
Фейковый паспорт для покупки сигарет
Мошенники разработали фейковое приложение "Дії" для несовершеннолетних. Сервис предназначен для работы на операционной системе Android. Сервис дает продемонстрировать липовый COVID-сертификат и помогает подросткам совершить поддельный паспорт, чтобы купить спиртные напитки и сигареты.
В приложении существуют шаблоны нескольких документов:
- студенческого билета;
- паспорта;
- карты налогоплательщика;
- водительского удостоверения.
Но такие документы не помогут. При первом сканировании штрихкода любой человек сможет обнаружить подделку.
Разработчики оценили свое приложение в 120 гривен.
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