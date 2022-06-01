Автогаз знову дорожчає: які ціни на пальне в мережах ОККО, Авіас, UPG і БРСМ-Нафта

У мережах АЗС знову змінилися розцінки на пальне 1 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За тиждень з 23 по 30 травня в Україні суттєво підскочили гуртові ціни на автогаз, що спричинило черговий стрибок роздрібної вартості на пальне.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia і пропонує дізнатися, за скільки збувають бензин, дизель і автогаз у різних мережах заправок 1 червня.

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ОККО

У мережі ОККО продають увесь асортимент пального: літр А-95+ оцінюють по 52 грн, бензин А-95 – по 51 грн, А-92 – по 50 грн. Автогаз реалізують по 41 грн/л, а дизель – по 57 грн/л.

Ціни на різні види бензину та дизель залишаються стабільними понад тиждень, водночас автогаз після 30 травня знову здорожчав на гривню – зі 39,99 грн/л до 41 грн/л.

Авіас

На заправках Авіас продають бензин А-95 за 50 грн/л. Літр популярного в Україні А-92 обійдеться у 49 грн, а дизеля – у 55 грн. За автогаз просять 39,91 грн/л.

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Як і на ОККО, в цій мережі ціни на бензин та дизель не зазнали жодних змін останніми днями. А ось автогаз здешевшав на 2 копійки: якщо 31 травня за літр пального була встановлена ціна 39,93 грн, то зараз – 39,91 грн.

БРСМ-Нафта

Мережа АЗС БРСМ-Нафта продає автогаз за 42,09 грн/л. Дизельне пальне можна придбати за 54,99 грн/л. Бензин А-92 оцінюють на рівні 49,99 грн/л, а А-95 – на рівні 50,99 грн/л.

Вартість дизеля та бензину А-92 тут теж не зазнала змін, нещодавно з’явився в продажі А-95, який за останні кілька днів не дорожчав. А ось на автогаз ціну підняли 1 червня на 35 коп. – раніше літр пального продавали за 41,74 грн, а тепер – за 42,09 грн.

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UPG

Стабільністю відзначилися заправки UPG, де вже деякий час не змінювали ні вартості бензину, ні дизеля, ні навіть автогазу.

Літр А-95 реалізують за 48,9 грн, дизеля – за 56 грн, а автогаз можна купити за 34 грн/л.

Ціни по Україні

Середня вартість пального по Україні змінилася за останню добу. Так, літр А-95+ збувають на 24 коп. дорожче – за 51,99 грн в середньому, а ось звичайний А-95 подешевшав на 2 коп. і коштує 50,76 грн.

Без змін залишилась середня ціна А-92 – на рівні 49,46 грн. Дизель в середньому, подешевшав на 7 коп. – літр продають за 56,34 грн. Середня ціна автогазу підскочила на 28 коп. і становить 40,85 грн за літр.

Ціни на пальне 1 червня / Фото: auto.ria.com

Українці самі винні?

Останні цінові стрибки на бензин в мережах українських АЗС є наслідком не лише дефіциту, а й підвищеного попиту серед громадян. У цьому переконаний директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, пального до України зараз завозять багато, але черги на заправках не зменшуються. По кілька годин за бажаним товаром відстоюють прості водії, кожен з яких має з собою ще й каністри для купівлі більшого об’єму пального.

Сергій Куюн зауважив, що більшість водіїв не мають критичної потреби в бензині, дизелі чи автогазі. Але підвищений ажіотаж спонукає мережі підіймати ціни, і навіть 60 грн за літр може бути не найвищою вартістю.

"Сьогодні" раніше писали, що "Нафтогазу" віддадуть деякі заправки для створення національної мережі АЗС, і розповідали, яке правило скасували для водіїв на літо.