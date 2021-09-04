Американська транспортна компанія Lyft може приєднатись до "Дія.City"

Компанія відкриває центр досліджень і розробки в Києві / Фото: колаж "Сьогодні"

Одна з найбільших транспортних компаній світу американська Lyft розглядає можливість приєднання до податкового режиму "Дія.City".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Саме талант наших інженерів та стрімка цифровізація нашої держави сприяли рішенню Lyft відкрити R&D-центр в Україні. Ми пишаємось тим, що такі інноваційні компанії, як Lyft, відзначають високу кваліфікацію українських IT-спеціалістів та високорозвинений IT-сектор. Ми хочемо, щоб в Україну заходили дедалі більше технологічних компаній. Саме для цього ми запускаємо Дія City — спеціальний правовий режим та одну з найкращих податкових систем для IT у світі", – зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У міністерстві відзначають, що зараз компанія розглядає можливість вступити в "Дія.City". У той же час, у відомстві нагадали, що після запуску "Дія.City" очікується зростання IT-галузі з 6 млрд доларів до 16,5 млрд доларів в 2025 році.

Що відомо про компанію?

Lyft – одна з найбільших транспортних компаній світу на сьогодні. Раніше в цьому році вони продали підрозділ по розробці безпілотних автомобілів компанії Toyota за $550 млн.

Компанія відкриває центр досліджень і розробки в Києві. Український R & D-центр буде займатися дослідженням і розробкою продуктів і стане одним з найбільших в Європі.

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