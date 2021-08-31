Пофарбувала волосся і "відпустила" чубчик: "Дія" не розпізнала українку через зміну іміджу

"Дія.Підпіс" працює за допомогою ідентифікації обличчя – нейромережа аналізує рухи і порівнює його із зображенням в паспорті

"Дія" може не розпізнати користувача через зміну іміджу. Колаж: "Сьогодні"

Міністерство цифрової інформації завершило тестування covid-сертифікату в "Дії", проте українці все одно знаходять серйозні недоліки в роботі програми. Так, одна з користувачок мережі поскаржилася на "Дія.Підпіс".

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Наталія Соловйова розповіла, що програма не розпізнає її після зміни іміджу. Дівчина пофарбувала волосся і не змогла здійснити операцію в "Дії".

"Дія.Підпіс" – одна з найсучасніших

Керівник з розвитку електронних послуг Мінціфри Мстислав Банік в інтерв'ю Оксані Соколовій заявив, що в українському додатку електронний підпис одна з найсучасніших технологій. "Дія.Підпіс" працює за допомогою ідентифікації особи. Нейромережа додатку аналізує рухи обличчя і порівнює його із зображенням в паспорті.

Незважаючи на всі заяви Мінціфри про коректну роботу "Дії", користувачі інтернету досі стикаються з проблемами. Наталія Соловйова в коментарях під відео з Баніком розповіла, що змінила імідж і тепер додаток її не розпізнає.

"Дія ще не досконала. Не можу отримати підпис, тому що мене не впізнає програма. Справа в тому, що я поміняла колір волосся з білого в чорний і відпустила чубчик. І все: Дія не впізнає. Як так? Для кого розробляли програму? для чоловіків? Можна поцікавитися? Паспорт видається на 10 років. За цей час жінка може постаріти, змінити свою зовнішність за допомогою косметолога, перукаря. І тут бац: система не дізнається ", – нарікає жінка.

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Нагадаємо, додатком "Дія" користуються шість мільйонів українців, сервісом еМалятко – 86% батьків, а 60% бізнесу в Україні відкривається онлайн. Крім того, майже 400 тисяч українців згенерували свій захищений підпис в "Дія.Підпіс"за чотири місяці, заявив віце-прем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Тим часом національний поштовий оператор "Укрпошта" перейшов на прийом електронних паспортів в "Дії" . Раніше компанія брала електронні документи тільки для видачі відправлень і грошових переказів.