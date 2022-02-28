Airbnb безкоштовно надасть житло біженцям з України — в яких країнах

Українським біженцям безкоштовно нададуть житло / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Онлайн-сервіс із розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі Airbnb та некомерційна асоціація Airbnb.org тимчасово забезпечать безкоштовним житлом 100 тис. біженців із України у сусідніх європейських країнах.

Про це повідомляє пресслужба компанії Airbnb.

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Серед країн, які згадуються в ролі прихистку:

Польща;

Німеччина;

Угорщина;

Румунія.

Компанія буде тісно співпрацювати з урядами цих країн, аби якнайкраще задовольнити конкретні потреби в кожній країні, у тому числі шляхом надання довгострокового прихистку.

Житло буде фінансуватися коштом Airbnb, Inc, а також донорів фонду біженців компанії та "щедрістю наших орендодавців".

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Японія виділить 100 млн євро допомоги

Японія виділяє Україні ще 100 млн доларів на боротьбу з агресором.

"Провів перемовини з прем'єр-міністром Японії. Подякував за потужну підтримку в протидії агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ", – написав президент України у соцмережах.

Раніше Фуміо Кісіда заявив, що Японія вводить санкції проти Центрального банку Росії й особисто проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Раніше ми писали, що у відповідь на кремлівський напад на Україну Велика Британія вводить санкції проти російського Центробанку. Раніше це вже зробили Євросоюз та США.

Також ми розповідали, що на тлі новин про відключення від SWIFT, санкції проти Центробанку та інших заходів у відповідь проти економіки РФ у росіян почалася справжня паніка.