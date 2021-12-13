5 грн за одноразовий пакет! Українці більше не хочуть платити за колись безкоштовні "кульки"

Українці шукають безкоштовні заміни пластиковим пакетам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

10 грудня набула чинності заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів. Для підприємств влада встановила початкову ціну — 2 грн. Хтось зовсім не дотримується її, а хтось "загнув" удвічі вищу.

"Сьогодні" побували в закладах швидкого харчування і дізналися, яка ситуація там.

Реклама

Це вам не супермаркет

Воно й правда, якщо в супермаркеті придбати пакет за 10 копійок може навіть пенсіонер, то у закладах швидкого харчування це обійдеться в копієчку.

Наприклад, в одному з найпопулярніших фастфудів України пластиковий пакет пропонують за 5 гривень. А якщо таких треба декілька? Проте варто зауважити, що закону дотримуються.

Спостерігаючи за закупами киян в цьому місці понад годину, ми зробили висновок: нікому ті пакети і не потрібні. За весь цей час жодна людина не придбала бодай одного.

Реклама

/ Фото: Сьогодні

Інший не менш популярний заклад швидкого харчування взагалі відмовився від поліетиленових пакетів, замість них використовує паперові.

Замість пакету — рукавичка

Попри заборону безплатних пакетів, українці не зневірилися і задля розваги використовують одноразові рукавички, які під заборону не потрапили.

Реклама

Цікаві світлини оприлюднили в телеграм-каналі під назвою "Великий Київ".

На світлинах видно, як один покупець заповнює поліетиленову рукавичку помідорами, а інший – картоплею.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

За нашими спостереженнями, українці поступово переходять на екологічні заміни. У супермаркетах доволі часто можна побачити покупців зта навіть з

Тож поступово, під обуренням чи схвалення, поліетиленові пакети таки зовсім вийдуть з ужитку. Завдяки цьому ми зробимо свій внесок у збереження довкілля.

Хронологія заборон

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:

Перший етап. З 10 грудня безплатних одноразових пакетів не повинно бути, придбати їх можна тільки за гроші.

З 10 грудня безплатних одноразових пакетів не повинно бути, придбати їх можна тільки за гроші. Другий етап. З березня 2022 року допускаються біорозкладні пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються лише як виробнича упаковка певних розмірів (завширшки до 22,5 см, завглибшки – до 34,5 см, завдовжки – до 45 см разом із ручками).

З березня 2022 року допускаються біорозкладні пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються лише як виробнича упаковка певних розмірів (завширшки до 22,5 см, завглибшки – до 34,5 см, завдовжки – до 45 см разом із ручками). Третій етап. З 1 січня 2023 року всі пластикові пакети заборонені. Для використання дозволені лише пакети з біорозкладних матеріалів.

Раніше ми писали, що альтернативою пластиковим пакетам може стати їхня екологічна заміна. Купивши її, українці зможуть не лише допомогти довкіллю, але й заощадити.

Також ми дізналися думку бізнесу, як вплине на підприємців ця заборона.