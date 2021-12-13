5 грн за одноразовый пакет! Украинцы больше не хотят платить за когда-то бесплатные "кульки"

Украинцы ищут бесплатные замены пластиковым пакетам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

10 декабря вступил в силу запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов. Для предприятий власти установили первоначальную цену — 2 грн. Кто-то совсем не придерживается ее, а кто-то "загнул" вдвое выше.

"Сегодня" побывали в заведениях быстрого питания и узнали, какова ситуация там.

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Это вам не супермаркет

Оно и правда, если в супермаркете приобрести пакет за 10 копеек может даже пенсионер, то в заведениях быстрого питания он обойдется в копеечку.

Да, в одном из самых популярных фастфудов Украины пластиковый пакет предлагают за 5 гривен. А если таких нужно несколько? Однако, следует заметить, закон соблюдается.

Наблюдая за покупками киевлян в этом месте больше часа, мы сделали вывод: никому те пакеты и не нужны. За все это время никто не приобрел хотя бы единицу.

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/ Фото: Сегодня

Другое не менее популярное заведение быстрого питания вообще отказалось от полиэтиленовых пакетов, вместо них использует бумажные.

Вместо пакета – перчатка

Несмотря на запрет бесплатных пакетов, украинцы не отчаялись и ради развлечения используют одноразовые перчатки, которые под запрет не попали.

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Интересные фотографии обнародовали в телеграм-канале под названием "Великий Киев".

На них видно, как один покупатель заполняет полиэтиленовую перчатку помидорами, а другой – картофелем.

/ Фото: скриншот

/ Фото: скриншот

По нашим наблюдениям, украинцы постепенно переходят на экологические замены. В супермаркетах довольно часто можно увидеть покупателей си даже с

Поэтому постепенно, под возмущения или одобрения, полиэтиленовые пакеты все же выйдут из употребления. Тем самым мы внесем свою лепту в сохранение окружающей среды.

Хронология запретов

Ограничение на распространение пластиковых пакетов проходит в три этапа:

Первый этап. С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов быть не должно, приобрести их можно только за деньги.

С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов быть не должно, приобрести их можно только за деньги. Второй этап. С марта 2022 г. допускаются биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками)

С марта 2022 г. допускаются биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками) Третий этап. С 1 января 2023 г. все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.

Ранее мы писали, что альтернативой пластиковым пакетам может стать их экологическая замена. Купив ее, украинцы смогут не только помочь окружающей среде, но и сэкономить.

Также мы узнали мнение бизнеса, как повлияет на предпринимателей этот запрет.