29 годин в дорозі! Як минула поїздка в оновленому потязі "Укрзалізниці". Особистий досвід

Вагони поїзда з найдовшим маршрутом оформлені в сучасному інтерʼєрі

Нещодавно у свою першу поїздку відправився потяг з найдовшим в Україні маршрутом Маріуполь-Рахів. 14 грудня він дістався кінцевої точки, звідки за лічені хвилини українці можуть потрапити до Буковелю.

"Сьогодні" на власному досвіді перевірили, наскільки зручно українцям буде добиратися до популярного курорту.

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Зауважимо, що на перший рейс поїзда пасажири придбали майже 90% квитків. Крім того, практично всі квитки реалізовані на передсвяткові дати.

Так, за повідомленням "Укрзалізниці" у напрямку Рахова на 23 та 27 грудня вже продано 83% квитків, а на 29 грудня – 84% квитків. У зворотному напрямку, наприклад, на 28 грудня викуплено 84% квитків, на 8 січня – 85%.

Чому така популярність?

Маршрут з’єднує Схід і Захід. Досі прямого сполучення між сходом та Карпатами не було. Туристи радше поїхали б за кордон на відпочинок, ніж добирались би на інший кінець країни з пересадками.

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Відтепер, коли потяг за маршрутом Маріуполь-Рахів запрацював, дістатися до популярного курорту стало значно простіше. Доїхати до нього можна за 20 хвилин автобусним шатлом від станції "Татарів", вартість проїзду становить 50 гривень. При цьому час відправлення автобусів прив'язаний до залізничних рейсів для максимальної зручності пасажирів.

Нещодавно перейменовану зупинку Татарів-Буковель, обрали через близькість до курорту. За два тижні залізничники подовжили платформу, аби станція могла приймати до 12 вагонів. Також облаштували LED-освітлення й парковку для автобусів.

Дійсно, це хороший приклад того, як сприяють розвитку туризму саме у межах держави.

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Рекордсмени по купівлі квитків

"Люди мають пряме сполучення з Дніпра, Запоріжжя, Сум, з Вінниці, з багатьох інших обласних центрів ... Вони обирають Українські Карпати, а не їдуть кудись кататися у Словаччину чи Польщу", — говорить керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Найбільше людей сідали у Дніпрі (близько 150 пасажирів), далі йде Маріуполь, а потім Запоріжжя і всі інші міста. Люди зупинялися і в Ворохті, і у Івано-Франківську", — додає він.

Умови у новому поїзді

Новий потяг налічує 10 комфортних вагонів. Тут передбачені всі умови для людей, які їдуть відпочивати на гірськолижних курортах.

Вагони нового пасажирського поїзда обладнані системами відеоспостереження у зонах спільного користування, а також сигналізацією у кожному купе. Працює вона просто: ви натискаєте зверху відповідну кнопку, і коли хтось намагатиметься увірватися до вас, сигналізація спрацює і у провідника, і у самого пасажира.

У самих вагонах місця цілком достатньо: там є полички для лиж, місця для сноуборду та туристичного рюкзака. Спальні місця оновлені, над кожним є освітлення, розетка з двома USB-виходами. А також безпосередньо у вагоні є індикатори (червоний-зелений), що показують, вільна чи ні вбиральня. До слова, її, як у колишніх поїздах, не зачиняють.

У туалетих кімнатах є також пеленальні столики для батьків, які подорожують із малечою.

Вагони потягу мають сучасний інтерʼєр / Фото: Сьогодні

Буковельський експрес

До кінця 2021 року "Укрзалізниця" запустить новий експрес до Буковелю. Курсуватиме він маршрутом Львів — Татарів — Буковель — Ворохта.

У грудні компанія отримає новий сучасний дизель-потяг виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Його максимальна швидкість — 140 км/год. У складі поїзда 3 вагони — 170 місць.

Загалом, сьогодні до Карпат з різних регіонів України курсують вісім поїздів.

Раніше ми писали, що з 26 листопада "Укрзалізниця спростила купівлю деяких видів квитків, а саме на регіональні потяги.

Також ми розповідали, звідки "Укрзалізниця" додала потяги до Польщі.