29 часов в пути! Как прошла поездка в обновленном поезде "Укрзализныци". Личный опыт

Вагоны поезда с самым длинным маршрутом оформлены в современном интерьере.

Недавно в свою первую поездку отправился поезд с самым длинным в Украине маршрутом Мариуполь-Рахов. 14 декабря он добрался до конечной точки, откуда за считанные минуты украинцы могут попасть в Буковель.

"Сегодня" на собственном опыте проверили, насколько удобно украинцам будет добираться до популярного курорта.

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Заметим, что на первый рейс поезда пассажиры приобрели почти 90% билетов. Кроме того, практически все билеты реализованы на предпраздничные даты.

По сообщению "Укрзализныци", в направлении Рахова на 23 и 27 декабря уже продано 83% билетов, а на 29 декабря — 84% билетов. В обратном направлении, например, на 28 декабря выкуплено 84% билетов, на 8 января – 85%.

Почему такая популярность?

Маршрут объединяет Восток и Запад. До сих пор прямое сообщение между востоком и Карпатами не было. Туристы скорее поехали бы за границу на отдых, чем добирались бы на другой конец страны с пересадками.

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Отныне, когда поезд по маршруту Мариуполь-Рахов заработал, добраться до популярного курорта стало гораздо проще. Доехать до него можно за 20 минут в автобусном шаттле (от станции "Татаров"), стоимость проезда составляет 50 гривен. При этом время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам для максимального удобства пассажиров.

Недавно переименованную остановку Татаров-Буковель выбрали из-за близости к курорту. За две недели железнодорожники продлили платформу, чтобы станция могла принимать до 12 вагонов. Также обустроили LED освещение и парковку для автобусов.

Действительно, это хороший пример того, как способствуют развитию туризма именно в пределах государства.

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Рекордсмены по покупке билетов

"Больше всего людей садились в Днепре (около 150 пассажиров), дальше идет Мариуполь, а затем Запорожье и все другие города. Люди останавливались и в Ворохте, и в Ивано-Франковске", — говорит руководитель пассажирского направления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский. "Люди имеют прямое сообщение из Днепра, Запорожья, Сум, из Винницы, из многих других областных центров... Они выбирают Украинские Карпаты, а не едут куда-то кататься в Словакию или Польшу", — добавляет он.

Условия в новом поезде

Новый поезд насчитывает 10 комфортабельных вагонов. Здесь предусмотрены все условия для людей, едущих отдыхать на горнолыжных курортах.

Вагоны нового пассажирского поезда оборудованы системами видеонаблюдение в зонах совместного пользования, а также сигнализацией в каждом купе. Работает она просто: вы нажимаете сверху соответствующую кнопку, и когда кто-нибудь будет пытаться ворваться к вам, сигнализация сработает и у проводника, и у самого пассажира.

В самих вагонах места достаточно: там существуют полочки для лыж, места для сноуборда и туристического рюкзака. Спальные места обновлены, над каждым существуют освещение, розетка с двумя USB-выходами. А также непосредственно в вагоне существуют индикаторы (красно-зеленый), показывающие, свободен ли туалет. Кстати, его, как в бывших поездах, не закрывают.

В туалетных комнатах есть пеленальные столики для родителей, путешествующих с малышами.

Вагоны поезда имеют современный интерьер / Фото: Сегодня

Буковельский экспресс

До конца 2021 года "Укрзалізниця" запустит новый экспресс в Буковель. Курсировать он по маршруту Львов-Татаров-Буковель-Ворохта.

В декабре компания получит новый современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода. Его максимальная скорость 140 км/час. В составе поезда 3 вагона 170 мест.

В общем, сегодня в Карпаты из разных регионов Украины курсируют восемь поездов.

Ранее мы писали, что с 26 ноября "Укрзализныця" упростила покупку некоторых видов билетов, а именно на региональные поезда.

Также мы рассказывали, откуда "Укрзализныця" добавила поезда в Польшу.