2,5 тис. грн щомісяця можуть отримувати ще більше українців – кому виплатять гроші

Більше українців можуть отримати міжнародну грошову допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні розширили список тих, хто може отримати виплати 2,2-2,5 тис. грн. щомісяця від міжнародних гуманітарних організацій.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, заявку на отримання допомоги можна подати на сайті "єДопомога", а незабаром така можливість з'явиться у додатку "Дія".

Раніше на ці гроші могли розраховувати лише внутрішньо переміщені особи з числа найуразливіших соціальних категорій.

"Тепер виплати зможуть отримати і наші люди з деокупованих територій, із населених пунктів, які перебувають у зоні активних бойових дій, а також громадяни на тимчасово окупованій території", – заявив прем'єр.

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Нові виплати у червні

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна у своєму інтерв'ю розповіла, що майже мільйон українців у червні отримають одноразову грошову допомогу.

Йдеться про традиційну допомогу ветеранам Другої світової війни та зазвичай виплачують її до 9 травня, але у зв'язку з війною терміни зсунулись.

Українці можуть розраховувати на такі виплати:

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від 612 грн – для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів та гетто;

– для громадян, які мають статус ветеранів війни, ув'язнених концтаборів та гетто; до 4421 грн — для інвалідів війни 1 групи та людей, які мають особливі заслуги перед Україною.

Лазебна наголосила, що цього разу гроші виплачуватимуть в умовах суворої конфіденційності, щоб не порушувати заходів безпеки.

"Сьогодні" раніше писали, чому українські біженці можуть позбавити грошової допомоги у Польщі і розповідали, хто може розраховувати на 800 тис. грн. від держави.