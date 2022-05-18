2,5 тыс. грн ежемесячно могут получать еще больше украинцев – кому выплатят деньги

Больше украинцев могут получить международную денежную помощь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине расширили список тех, кто может получить выплаты 2,2-2,5 тыс. грн ежемесячно от международных гуманитарных организаций.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, заявку на получение помощи можно подать на сайте "єДопомога", а вскоре такая возможность появится в приложении "Дія".

Раньше на эти деньги могли рассчитывать только внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

"Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории", – заявил премьер.

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Новые выплаты в июне

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная в своем интервью рассказала, что почти миллион украинцев в июне получат единовременную денежную помощь.

Речь идет о традиционной помощи ветеранам Второй мировой войны и обычно выплачивают ее до 9 мая, но в связи с войной сроки сдвинулись.

Украинцы могут рассчитывать на такие выплаты:

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от 612 грн — для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто;

— для граждан, имеющих статус ветеранов войны, заключенных концлагерей и гетто; до 4421 грн — для инвалидов войны 1 группы и людей, имеющих особые заслуги перед Украиной.

Лазебная подчеркнула, что на этот раз деньги будут выплачивать в условиях строгой конфиденциальности, чтобы не нарушать меры безопасности.

"Сегодня" ранее писали, почему украинских беженцев могут лишить денежной помощи в Польше и рассказывали, кто может рассчитывать на 800 тыс. грн от государства.