125 тис. гривень на підтримку бізнесу в Україні: хто їх зможе отримати

Скористатися можливість бізнес може вже відсьогодні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні запускають грантовий фонд на підтримку бізнесу під час війни. Розрахований він на 300 мікро- та малих підприємтв.

Про це повідомив міністр цифрової інформації Михайло Федоров в Telegram.

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Сума гранту складає 125 тис. грн (4000 євро). Заявку на участь можна подати вже відсьогодні на порталі "Дія".

Хто може подати заявку на грант?

Заявку на грант може подати:

бізнес, який розміщений в області, де ведуться або велися бойові дії;

бізнес, який виїхав з цих областей та тимчасово розгорнувся в більш безпечному місті;

бізнес, який постраждав внаслідок бойових дій, але все одно продовжує працювати та може це підтвердити.

Пріоритет у відборі надається компаніям, які створюють життєво необхідні товари для українців та ЗСУ. Відбором заявок буде займатися комісія з незалежних бізнес-експертів.

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Детальну інформацію про програму можна дізнатися за посиланням.

Підтримка бізнесу в Польщі

Мінцифра 17 травня планує відкрити у Варшаві центр "Дія.Бізнес". У ньому спеціалісти надаватимуть консультації українським підприємцям.

Так, рішення відкрити центр було зроблено через велику кількість запитів від вимушених переселенців з України. "Дія.Бізнес" у Варшаві працюватиме тимчасово, на час війни.

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Українці зможуть:

проконсультуватися там щодо отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі;

отримати інформацію щодо проживання і працевлаштування;

дізнатися, як відкрити бізнес.

Нагадаємо, на порталі "Дія" запустили ще одну послугу для підприємців. Тепер можна внести зміни до прізвища, ім'я, по батькові та місцезнаходження ФОП онлайн.

Раніше ми писали, що українці знову можуть отримати 6,5 тис. гривень допомоги.