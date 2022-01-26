Сделал — заработал: как через ПриватБанк детям будут платить деньги

Новый сервис позволит детям зарабатывать за выполненные задания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Приват24 запустил сервис поощрение ответственности детей. Называется он "Зробив — заробив".
Об этом сообщил в пресс-службе ПриватБанка.
Сервис позволяет родителям поощрять детей материально за выполнение задач, не входящих в их обычные обязанности.
Как пользоваться возможностями?
Воспользоваться возможностями сервиса можно в мобильной версии Приват24. Для этого ребенку нужно иметь платежную карту "Юниора".
Работает он просто:
- один из родителей в своем Приват24 ставит задание для ребенка из предлагаемого сервисом списка или придумывает сам;
- определяет срок и цену его выполнения. Можно создавать разовые или периодические задания из любых категорий – от обучения до домашних дел;
- ребенок входит в свой Приват24 и видит все задания, а в случае выполнения их, подтверждает в приложении или добавляет фото хороших результатов;
- если родители принимают выполнение заданий в срок, ребенок получает деньги от родителей на собственную Карточку Юниора.
Напомним, что с помощью Карты Юниора дети могут проходить обучение в школе финансовой грамотности ПриватБанка, участвовать в интерактивных акциях и всеукраинской финансовой олимпиаде.
Новая функция ПриватБанка
ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса под названием "Бюджет", позволяющий в онлайн режиме получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам.
Пользоваться сервисом просто:
- Перейдите к каталогу услуг в веб-версии "Приват24".
- Подключите услугу "Электронный документооборот".
- На вкладке "Бюджет" выберите год, за который необходимо получить информацию.
- Нажмите кнопку "Создать запрос".
Подпишите электронной подписью (SmartID, файловым КЭП или ключом другого АЦСК).
Преимущество услуги заключается в том, что клиент может получить детализацию по видам налогов, узнать причины возникновения задолженности и оплатить долг и т.д.
Напомним, что все украинские банки устанавливают своим клиентам кредитный лимит в индивидуальном порядке, собирая и анализируя информацию о нем, на этом основании и определяют кредитный рейтинг. Однако есть критерии, которые могут его испортить.
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