Золото дешевеет. Что будет с банковским металлом дальше?

Золото снизилось в цене

Цены на золото падают. По курсу НБУ в пятницу, 29 октября, золото стоит 1605 грн за грамм. За последние полгода оно потеряло 140 грн на грамме.

Об этом сообщили в эфире "Украина 24".

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Несмотря на снижение цены собственникам банковского металла волноваться нечего. Его стоимость сейчас оптимальна, а в перспективе даже ожидается рост доходности. Это зависит от ситуации с пендемией COVID-19 и курсом доллара, ведь американские деньги – также стратегический объект для инвестиций.

Такой вид активов стабилен, считает президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

"Расценивать как инвестиционный доходный механизм его (золото – Ред.) следует с расчетом от 5 до 10 лет. Если мы говорим о краткосрочном обогащении, то это скорее для профессиональных торговцев, которые в течение дня могут на колебаниях курса зарабатывать", – отметил Дубас.

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Что сейчас происходит с курсом доллара

Курс доллара и евро, который НБУ установил на 29 октября, снизился. Так, по сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на четыре копейки, а евро – на 15 копеек.

Тем временем на межбанке 25 октября доллар подешевел на три копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,32/26,34 грн (покупка/продажа). Евро же подорожал на восемь копеек. К закрытию евро торговался на уровне 30,68/30,7 грн (покупка/продажа).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали о том, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.