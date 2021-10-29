Золото дешевшає. Що буде з банківським металом далі?

Золото знизилося в ціні

Ціни на золото падають. За курсом НБУ у п'ятницю, 29 жовтня, золото коштує 1605 грн за грам. За останні півроку воно втратило 140 грн. на грамі.

Про це повідомили в ефірі "Україна 24".

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Незважаючи на зниження ціни власникам банківського металу хвилюватися нема чого. Його вартість зараз оптимальна, а в перспективі очікується зростання прибутковості. Це залежить від ситуації з пендемією COVID-19 та курсом долара, адже американські гроші – також стратегічний об'єкт для інвестицій.

Такий вид активів є стабільним, вважає президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

"Розцінювати як інвестиційний доходний механізм його (золото – Ред.) слід з розрахунком від 5 до 10 років. Якщо ми говоримо про короткострокове збагачення, то це скоріше для професійних торговців, які протягом дня можуть на коливаннях курсу заробляти", – зазначив Дубас.

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Що зараз відбувається з курсом долара

Курс долара та євро, який НБУ встановив на 29 жовтня знизився. Так, порівняно з попереднім банківським днем курс долара став нижчим на чотири копійки, а євро – на 15 копійок.

Тим часом на міжбанку 25 жовтня долар подешевшав на три копійки у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,32/26,34 грн (купівля/продаж). Євро подорожчав на вісім копійок. До закриття євро торгувався на рівні 30,68/30,7 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали про те, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%