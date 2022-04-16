Жениться через Zoom: как во время войны изменились условия заключения браков

Военные могут зарегистрировать брак дистанционно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С начала полномасштабной войны в Украине поженились около 22 000 украинских пар. Количество желающих заключить брак увеличилось, и теперь Министерство юстиции упрощает условия для украинцев, чтобы они могли оформлять свои отношения настолько быстро, насколько это нужно.
Об изменениях рассказала Валерия Коломиец, заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции, в эфире Украинского радио.
Оформить брак можно за день и дистанционно
Следовательно, в течение дня жениться может кто-либо в любом органе ЗАГС на территории, где не ведутся боевые действия.
Кроме того, во время военного положения регистрировать браки разрешили не только работникам органов ЗАГС, полномочия предоставили и другим лицам.
Дополнительное упрощение есть и в том, что зарегистрировать брак можно с отсутствием одного из пары. Однако это разрешено не всем украинцам, а тем, кто несут службу, находятся где-то далеко и хотят жениться со своей второй половинкой.
Заявление о таком желании могут подать и военные, и полицейские, а также лица, которые из-за несения военной службы могли попасть в больницу.
Как жениться дистанционно
Итак, сначала пара должна подать заявление, затем его скрепляет командир. А дальше может быть несколько способов.
1. Заявление направляется в орган ЗАГС на той территории, где находится невеста или жених. Тогда один из них может придти в этот орган и провести процедуру.
2. Командир имеет право сам составить акт регистрации брака, и уже затем подать этот акт в ЗАГС, который его зарегистрирует. При такой процедуре человек может подключиться онлайн или вообще и жених, и невеста подключиться через Zoom.
Какую материальную помощь получают семьи военных во время войны
"Сегодня" уже рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.
Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.
Помощь и компенсацию материальных затрат также предоставляют семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.
Согласно Закону Украины "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячное денежное довольствие получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи сдавшихся в плен добровольно.
Также закон предусматривает денежное пособие на оздоровление и государственную помощь военным и их семьям с детьми.
Подробнее обо всех льготах и возможностях читайте в нашем материале.
Также мы писали, как помочь финансово ВСУ, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны в Украине.