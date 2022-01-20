Ждут трудные времена: сколько украинцев останется без работы в 2022 году

Что будет с безработицей в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Процент безработицы в Украине в 2022 году увеличится, и в среднем составит 10% от числа трудоспособного населения.

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Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали эксперты.

Все они уверены, что в течение года количество "свободных рук" определенно увеличится.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, осенью и зимой всегда меньше сезонных вакансий, поэтому будет достаточно сложное время.

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Также эксперт считает, что возможны сокращения из-за новых локдаунов, его прогноз – 10,5% безработных.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин добавил, что в первом квартале года безработица может вырасти, за счет аграрного сектора.

"Экономическая активность остается низкой и будет угнетаться высокими ценами на энергоносители", – уточнил Шевчишин.

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Помощь безработным украинцам

В Украине с 1 января начала работать программа по выплате безработным украинцам 100 тыс грн на открытие собственного бизнеса.

Программу "Рука помощи" поддерживает Министерство социальной политики. Ее цель улучшить состояние малоимущих семей и помочь им открыть собственное дело.

Для того чтобы принять участие в программе, нужно прийти с составленным бизнес-планом в Центр занятости, однако в Минсоцполитики обещают помочь с его составлением.

"Сегодня" также писали, какая профессия станет самой востребованной в 2022 году и рассказывали, в каких отраслях будет много вакансий.