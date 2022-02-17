Ждать подорожания? Какими продуктами стоит запастись уже сегодня

Продукты в Украине дорожают / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В период тотального подорожание продуктов, а также напряженной геополитической ситуации в стране следует сделать запас некоторых продуктов питания.

"Сегодня" расскажет вам, чем лучше запастись в ближайшее время.

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Сахар

В скором времени украинцев могут постигнуть проблемы с доступностью сахара. Этот продукт может исчезнуть с полок супермаркетов или его цена подскочит "к небесам". Согласно сообщению Ukrainian Agribusiness Club, эта проблема может возникнуть из-за сокращения посевных площадей сахарной свеклы, из которой его и производят.

Выращивать сахарную свеклу становится невыгодно из-за дороговизны удобрений, средств защиты, топлива, повышения арендной платы за землю и других составляющих себестоимости.

Гречка

Также стоит обратить внимание на такой популярный в Украине продукт, как гречка. Не в шутку, но именно по ее стоимости, некоторые люди судят об экономическом положении Украины. В общем, за последние полгода цены на крупу взлетели на 15%.

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В настоящее время один килограмм стоит около 50 грн, а зеленая гречка — почти 100 грн.

Мясо

Из-за стремительного удорожания энергоносителей и роста стоимости кормов, а также других инфляционных процессов с начала года дорожают и различные виды мяса (говядина по сравнению с 2021 годом выросла в цене на 31%, куриная тушка и филе – на 28% и 30,5% соответственно, а свинина – на 7,7%). Пока производители свинины продолжают работать на грани рентабельности или даже в убыток.

Ряд украинских экспертов утверждают: вполне вероятно, что цены на мясо будут расти и дальше, если, конечно, ситуация в стране не изменится к лучшему. Больших запасов мяса вы не накопите, но некоторые виды заморозить вполне удастся (на первые месяцы).

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В общем, делая запасы продуктов, следует обратить внимание на имеющие довольно длительный срок годности.

Продукты со скидкой

Украинцы от 55 до 60 лет чаще всего покупают в продовольственных магазинах продукты со скидкой. На втором месте – люди от 35 до 45 лет.

По результатам опроса (в котором приняли участие 1000 человек) Gradus, 48,7% ответили, что часто покупают продукты со скидкой. 1,9% заявили, что никогда так не делают, а 8,7% респондентов прибегают к этому очень редко.

Раньше мы рассказывали, сколько стоят социально значимые продукты в Польше и сравнивали их с ценами в Украине.

Мы также писали, почему производители на грани закрытия, а супермаркеты по уши в долгах перед ними.