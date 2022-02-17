Чекати на здорожчання? Якими продуктами варто запасатися вже сьогодні

Продукти в Україні дорожчають / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В період тотального здорожчання продуктів, а також напруженої геополітичної ситуації в країні варто зробити запас деяких продуктів харчування.

"Сьогодні" розповість вам, чим краще запастися найближчим часом.

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Цукор

Незабаром українців можуть спіткати проблеми з доступністю цукру. Цей продукт може зникнути з полиць супермаркетів або ж його ціна підскочить "до небес". За повідомленням Ukrainian Agribusiness Club, ця проблема може виникнути через скорочення посівних площ цукрових буряків, з яких його і виробляють.

Вирощувати цукрові буряки стає невигідно через дорожнечу добрив, засобів захисту, пальноого, підвищення орендної плати за землю та інших складників собівартості.

Гречка

Також варто звернути увагу на такий популярний в Україні продукт, як гречка. Не в жарт, але саме по її вартості деякі люди судять про економічне становище України. Загалом, за останні пів року ціни на крупу злетіли на 15%.

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Наразі один кілограм коштує близько 50 грн, натомість зелена гречка — майже 100 грн.

Мʼясо

Через стрімке подорожчання енергоносіїв та зростання вартості кормів, а також інші інфляційні процеси дорожчають і різні види мʼяса (яловичина, порівняно з 2021 роком, зросла в ціні на 31%, куряча тушка та філе – на 28% та 30,5% відповідно, а свинина — на 7,7%). Наразі виробники свинини продовжують працювати на межі рентабельності або навіть у збиток.

Низка українських експертів стверджує: цілком ймовірно, що ціни на мʼясо зростатимуть і надалі, якщо, звісно, ситуація в країні не зміниться на краще. Великих запасів мʼяса ви не накопичите, але деякі види заморозити цілком вдасться (на кілька місяців).

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Загалом, роблячи запаси продуктів, варто звернути увагу на ті, що мають доволі тривалий термін придатності.

Продукти зі знижкою

Українці від 55 до 60 років найчастіше купують у продовольчих магазинах продукти зі знижкою. На другому місці – люди від 35 до 45 років.

За результатами опитування (в якому взяло участь 1000 осіб) Gradus, 48,7% відповіли, що часто купують продукти зі знижкою. 1,9% заявили, що ніколи так не роблять, а 8,7% респондентів вдаються до цього дуже рідко.

Раніше ми розповідали, скільки коштують соціально значущі продукти в Польщі та порівнювали їх з цінами в Україні.

Ми також писали, чому виробники на межі закриття, а супермаркети по вуха в боргах перед ними.