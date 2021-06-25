Землю будут продавать в онлайне: Зеленский подписал закон о торгах

Покупасть участники можно исключительно на аукционах. Такие правила необходимы для полноценной работы рынка земли после его открытия

Зеленский подписал земельный закон / Фото: AFP, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о земельных торгах. Он предусматривает, что после запуска рынка земли покупать участки можно будет только на аукционах. Электронная торговая система при этом должна работать онлайн в режиме реального времени. То же касается аренды земли, эмфитевзиса и другой передачи прав пользования.

О подписании закона свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

По итогам электронных аукционов с победителем торгов, который предложил наивысшую цену, будет заключаться договор купли-продажи, аренды, права на застройку (суперфиция) или долгосрочной аренды (эмфитевзиса) земельного участка.

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"Сейчас аукционы по продаже земли проходят в устаревшей форме – с физическим присутствием участников, поднятием табличек со ставками и т.д. ... Электронные аукционы уже доказали свою эффективность в ходе продажи объектов малой приватизации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Размер гарантийного взноса по лоту составит не менее 30% стартовой цены, уточняется в документе.

Ранее министр агрополитики Роман Лещенко подсчитал, что цена гектара земли в Украине достигла 28 тыс. гривен и будет расти.

Напомним, рынок земли в Украине заработает с 1 июля. С этого дня в стране перестанет действовать многолетний мораторий на продажу участков сельскохозяйственного назначения. Впервые мораторий на продажу сельхозземли был принят 18 января 2001 года, когда Рада проголосовала за закон № 2242-III, и продлевался он в общей сложности десять раз. Принципиальное решение о снятии запрета на продажу сельхозземли с июля 2021 года приняли весной 2020-го.

По расчетам правительства, в первые 3-5 лет работы рынка цены на землю вырастут минимум вдвое.