Застройщиков в РФ ждет сюрприз? Какой дефицит накрыл россиян

Из-за ухода иностранных компаний в РФ новый дефицит в строительной сфере / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Россию настиг дефицит скоростных лифтов, поскольку передовые производители – американский Otis и финский Kone, ушли из страны-агрессора.

Об этом сообщает издание Forbes.

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Из-за ухода этих компаний российские застройщики не могут найти лифты для своих новостроек.

В тоже время российские производители пока не могут повторить такие конструкции и ищут поставщиков в Китае и Турции.

Заменить такие объемы непросто, ведь 75% новых лифтов, которые использовали в России, были продукцией Otis.

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Основной дефицит, по данным застройщиков, приходится на сложные лифты, которые нужно отдельно проектировать под конкретные здания или сделать кастомную отделку.

По словам гендиректора Щербинского лифтостроительного завода Антона Артемьева, спрос на лифты значительно вырос и производителям нужны большие инвестиции для производства даже маленького количества высокоскоростных лифтов.

Дефицит чая и кофе

Из-за санкций россиян ждет дефицит чая и кофе, ведь все сырье для их производства в РФ – импортное.

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Гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия заявил, что могут возникнуть трудности с логистикой, так как транспортные коридоры значительно сузились из-за ограничений Запада.

Первые серьезные проблемы стоит ждать уже в ближайшее время, но настоящая нехватка будет ощущаться через пару месяцев.

"Сегодня" ранее писали, сколько россиян могут остаться без работы, и рассказывали, как их счета незаметно "грабит" банк "Тинькофф".