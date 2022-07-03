Зарплаты до 50 тыс. грн: на какую работу готовы нанимать украинцев прямо сейчас

Кратко об актуальных вакансиях и зарплатах в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
После полномасштабного вторжения РФ миллионы украинцев потеряли работу из-за эвакуации или остановки деятельности предприятий. Через несколько месяцев рынок труда адаптировался к новым условиям и начал восстанавливаться.
По данным исследование OLX Работа, только в Киеве втрое возросло количество вакансий на полный рабочий день в сфере строительства. Работодатели также готовы платить большую зарплату.
На какие профессии есть спрос?
В украинской столице и безопасных областях в центре и на западе страны стало больше предложений в сфере строительства, которая сейчас является лидером. Возросло количество вакансий в колл-центрах и сфере телекоммуникаций.
Пользуются спросом специальности в сфере клининга, производства и рабочие специальности. В офисах больше всего нуждаются в работниках сфер торговли и логистики.
В десятку самых популярных профессий по количеству вакансий входят:
- водитель – 20 тыс. грн;
- продавец – 10 тыс. грн;
- грузчик – 11 тыс. грн;
- разнорабочий – 9 тыс. грн;
- охранник – 9 тыс. грн;
- швея – 14 тыс. грн;
- курьер – 22,5 тыс. грн;
- повар – 11 тыс. грн;
- парикмахер – 12 тыс. грн;
- сиделка – 8,5 тыс. грн.
В то же время есть профессии, где достаточно высокая зарплата – это, например, дальнобойщик (50 тыс. грн), водитель бульдозера (27,5 тыс. грн), водитель такси (25,5 тыс. грн), штукатур и комбайнер (по 25 тыс. грн). Более 20 тыс. грн в месяц могут получить операторы колл-центра, прорабы, курьеры, облицовщики и фасадщики.
Какую работу ищут украинцы?
В то же время в июне стало больше искателей работы – количество запросов выросло на 25-66%, если сравнивать с мартом 2022 года. В тройку популярнейших специальностей среди украинцев вошли: бариста, курьер и няня.
Украинцы также не прочь работать на должностях:
- охранника;
- разнорабочего;
- уборщицы;
- водителя;
- продавца;
- грузчика.
Люди открыты к новому опыту
Специалисты провели онлайн-опрос среди 3 тыс. человек, являющихся специалистами рабочих профессий. Многие из них переехали за границу, а часть переместилась внутри Украины.
Среди тех, кто не уезжал из страны, сохранили работу только 29%. Большинство потерявших работу уже ищут новое место работы. В то же время 81% опрошенных, имеющих работу, готовы ее поменять ради более высокой зарплаты. 57% находящихся в поиске надеются устроиться по специальности.
Есть и такие, кто готов искать работу по другой специальности и дополнительно для этого учиться на средства работодателя (63%), самостоятельно (16%), по программе центра занятости (13%).
Исследование также показало, что более половины респондентов работают на одном месте более 5 лет. Люди готовы искать постоянное место работы и оставаться с работодателем как можно дольше. Однако для украинцев важно не просто найти место работы, но иметь хорошую зарплату и возможность карьерного роста.
"Сегодня" раньше рассказывали о том, как украинцам в Италии найти работу и в ком нуждаются там в первую очередь, а также писали об актуальных вакансиях на лето для украинцев в Румынии.